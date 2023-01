Francesca Chillemi Biografia

Ero felicissima di essere stata eletta Miss Italia a 18 anni nel 2003, ed ero determinata a tornare in Sicilia per completare i miei studi, diplomandomi infine con orgoglio al liceo classico.

Dopo aver iniziato la sua carriera di modella nel 2004, ha iniziato con entusiasmo la sua carriera di attrice, apparendo in due episodi della quarta stagione dell’amata serie Un medico in famiglia.

Nel 2007 e 2008 entra con entusiasmo nel cast di Carabinieri, incarnando il ruolo del carabiniere Laura Flestero. Inoltre, nel 2007 ha avuto l’opportunità di essere co-protagonista della seconda stagione di Gente di mare. Il suo duro lavoro e la sua dedizione al mestiere sono stati premiati nel 2008 quando è stata insignita del Premio Margutta, La Via Delle Arti, come migliore attrice di fiction.

Nel 2009 fa il suo ingresso nel mondo del cinema con il ruolo di Veridiana in Feisbum – The Movie e con il ruolo di Luisa in Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante, accanto a Checco Zalone. È stata un’esperienza indimenticabile che conserverà per sempre.

Nel 2010 ha entusiasmato il pubblico interpretando Michela Turrisi nell’amatissima serie Squadra antimafia – Palermo oggi e Ippolita nell’avvincente miniserie Preferisco il Paradiso, al fianco dell’impareggiabile Gigi Proietti.

Dal 2011, ha vestito i panni di Azzurra Leonardi nell’amatissima serie Che Dio ci aiuti. Tra le altre sue fantastiche interpretazioni televisive ricordiamo L’ispettore Coliandro, Braccialetti rossi e L’isola di Pietro, che hanno conquistato tutti noi!

Ha partecipato con entusiasmo a un episodio della serie Leonardo nel 2021 e ha recitato con entusiasmo in Una relazione di Stefano Sardo e Anima bella di Dario Albertini.