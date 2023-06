Francesca Neri si apre dopo un anno di silenzio: La sua nuova vita senza Claudio Amendola - Controcopertina

Dopo la fine di una storia d’amore durata 25 anni, Francesca Neri decide di rompere il silenzio e condividere il suo stato d’animo. Scopriamo come sta affrontando la vita senza Claudio Amendola e quali sono i cambiamenti che ha vissuto.

Il passato e la separazione

Dopo 25 lunghi anni insieme e la nascita del loro figlio Rocco nel 1999, Claudio Amendola e Francesca Neri hanno scelto di separarsi, lasciando i loro fan senza parole. La fine di un grande amore rappresenta sempre un momento delicato, specialmente quando si è condiviso tanto e si sono vissute esperienze significative. Finora, Francesca Neri ha mantenuto la notizia riservata, ma oggi qualcosa è cambiato.

Francesca Neri si apre sul suo stato d’animo

Dopo un anno di silenzio, Francesca Neri decide di parlare del suo ex marito Claudio Amendola. Durante un’intervista al programma Lunatici su Rai 2, l’attrice rompe il silenzio e condivide i suoi pensieri. “Non ne ho mai parlato. Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide”, confida Francesca Neri.

La sua nuova vita e il senso di libertà

Francesca Neri rivela che preferisce evitare di parlare della separazione, poiché sta cercando di vivere la sua vita lontano dai riflettori. “Sto molto bene, sto finalmente vivendo la mia vita, nella verità e nella libertà. Questa è l’unica cosa che posso dirvi”, afferma l’attrice italiana. La sua decisione di non commentare ulteriormente mostra il suo desiderio di proteggere la sua privacy.

Un percorso di crescita personale

Durante l’intervista, Francesca Neri affronta anche un altro momento delicato della sua vita: la malattia. Sottolinea come questa esperienza sia diventata parte integrante di se stessa e come abbia imparato a conviverci. “La malattia è qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivo. Non la vivo più come un limite, ma come una fragilità che mi ha resa più forte”, condivide l’attrice.

Un matrimonio passato e nuovi capitoli

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono uniti in matrimonio l’11 dicembre 25 anni fa a New York. Hanno condiviso un figlio, Rocco. L’attore ha anche altre due figlie avute da una precedente relazione. Alessia, una delle sue figlie, è diventata una nota doppiatrice di successo.