Francesco Paolantoni, anni, percorso, esistenza intima e l’insolita “ipersensibilità”: ecco l’umorista presente a “Dalla strada al palco”

Preparatevi a rimanere ipnotizzati quando Francesco Paolantoni salirà sul palco di “Dalla strada al palcoscenico”! Non perdetevi questo incredibile episodio condotto da Nek, in onda su Rai2 alle 21.20 di martedì 4 aprile. Venite a scoprire il vivace mondo degli artisti di strada che si esibiscono e condividono le loro storie davanti a un pubblico dal vivo e ad alcuni ospiti VIP speciali!

Questa sera toccherà agli “spettatori imprescindibili” selezionare i tre trionfatori dello show! Accanto al comico napoletano, Nathalie Guetta emetterà i suoi verdetti. Ma prima di scoprire chi è Francesco Paolantoni, uniamoci tutti per prendere questa decisione epocale!

Nato a Napoli il 3 marzo 1956, Francesco Paolantoni compie quest’anno 67 anni! Di padre marchigiano e madre napoletana, a metà degli anni ’70 ha perseguito la sua passione per le arti sceniche iscrivendosi alla Scuola d’Arte Drammatica del Circolo Artistico di Napoli. Per oltre un decennio ha calcato il palcoscenico con la sua presenza, esibendosi in diverse compagnie teatrali.

Si è affacciato alla scena televisiva con gli esilaranti ruoli della Gialappa’s band, immortalando personaggi amatissimi negli anni ’90 per la trasmissione “Mai Dire Gol”. In seguito ha partecipato a “Quelli che il calcio” presentato da Fabio Fazio ed è stato ospite della trasmissione di Serena Dandini e Corrado Guzzanti, “L’Ottavo nano”. La sua presenza è stata gioiosa e ha lasciato un segno indelebile negli spettatori.

Francesco Paolantoni è una forza assoluta! Il suo talento è evidente nelle sue numerose apparizioni a “Stasera Tutto è possibile”, “Tale e Quale Show” e “Che Tempo che fa”. Come attore, ci ha stupito con le sue interpretazioni comiche e serie in film come: Blues Metropolitano, Baci e Abbracci e Terra bruciata, per un totale di 16 film. Il suo talento gli è valso una nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista – un’impresa incredibile!

La vita privata di Francesco Paolantoni è stata oggetto di grande interesse: è fidanzato? Sposato? In realtà, l’attore e comico ha scelto di rimanere single e ha spiegato più volte le ragioni di questa decisione.

Nonostante la mancanza di moglie, fidanzata o figli, ha avuto un’appassionata storia d’amore con l’attrice Paola Cannatello. In più occasioni ha dichiarato con fervore che il matrimonio non ha alcuna attrattiva per lui. “Ho capito che l’eccitazione iniziale di una relazione non dura per sempre, alla fine diminuisce e può portare all’animosità”, ha dichiarato con passione l’attore.

Ho una relazione con un autore da 20 anni, eppure ho ancora una sorta di “allergia” al matrimonio! Quando sono stato intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me, ci ho scherzato sopra con la mia solita ironia.

Da allora ho avuto qualche relazione, ma ho scelto di rimanere single per tutelarmi. Non ho mai avuto figli, non sono mai riuscita ad avvicinarmi a loro, ed essere single diventa più facile con il passare del tempo. Sono perfettamente felice da sola, quindi non sono sicura di poter prendere un vero impegno con qualcuno.