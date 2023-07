“Fuori da Ballando con le stelle”: Milly Carlucci e l’attesa per la nuova edizione, cosa riserva

“Fuori da Ballando con le stelle”: Milly Carlucci, il super big vicino all’addio dopo 10 anni

Milly Carlucci pronta per una nuova edizione di Ballando con le stelle

La notizia sta facendo il giro tra i fan di Ballando con le stelle 2023: Milly Carlucci è pronta a tornare sul palco per la prossima edizione del popolare programma televisivo. Dopo dieci anni di successi, la padrona di casa si prepara per un’altra avventura che terrà incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. L’entusiasmo è alle stelle, ma cosa ci riserverà questa nuova edizione?

Samuel Peron a Ballando con le stelle: un possibile addio?

La domanda che tutti si pongono è: Samuel Peron, il super ballerino, ci sarà anche questa volta? Nonostante i cambiamenti previsti per la prossima edizione, i fan sono curiosi di sapere se uno dei volti più amati del corpo di ballo farà parte dello show. Tuttavia, al momento, non abbiamo ancora una risposta definitiva. L’attesa è alta e il pubblico italiano non vede l’ora di scoprire i nomi dei partecipanti che comporranno il mosaico di un’altra edizione di successo.

Samuel Peron fa chiarezza sulla sua presenza

Recentemente, Samuel Peron ha commentato la questione personalmente. In un’intervista a DiPiù TV, ha rivelato che tornare a Ballando con le stelle a ottobre è una possibilità molto probabile: “Credo proprio di sì”. Queste parole portano una luce di speranza per i fan del ballerino talentuoso, che potranno ancora godere delle sue performance sul palcoscenico del programma.

L’importanza della famiglia per Samuel Peron

Parlando della nascita del suo bambino, Samuel ha rivelato di essere diventato più ansioso di quanto avesse immaginato. Ogni volta che qualcuno tiene il piccolo Leonardo in braccio, lui resta sempre vicino, preoccupato che possa succedere qualcosa da un momento all’altro. Leonardo, nato dall’amore tra Samuel e Tania Bambaci, è arrivato nel mondo nell’ottobre 2022. Ora, papà e mamma dedicano tutta la loro attenzione e cura al loro prezioso tesoro.

Intrighi e indiscrezioni: Milly Carlucci vs Alfonso Signorini

Oltre alle voci sulla presenza di Samuel Peron, nelle ultime ore si sono diffuse notizie su una sorta di “lotta” tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini, entrambi conduttori di spicco. Stanno cercando di assicurarsi la partecipazione di un nome segreto, una figlia vip. Ancora non sappiamo chi sia, ma siamo tutti curiosi di scoprire questo nuovo volto che si unirà alla prossima edizione di Ballando con le stelle.