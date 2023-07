Fuori loro tre: Maria De Filippi, tremano gli studi Mediaset: sono usciti i nomi

Maria De Filippi al centro dell’attenzione: Uomini e Donne e Amici pronti a cambiare.

Cambiamenti in vista per Amici di Maria De Filippi: i nuovi ‘prof’ svelati

Negli ultimi tempi, i riflettori si sono concentrati su Amici di Maria De Filippi, alla ricerca delle sue sorti. Alcuni fan sostengono che il popolare programma abbia perso un po’ di popolarità. Alcuni sostenitori di Barbara D’Urso hanno criticato Uomini e Donne, arrabbiati per l’allontanamento della presentatrice da Pomeriggio Cinque.

Le reazioni su internet non si sono fatte attendere: “Dovrebbero punire severamente i comportamenti di Tina, specialmente quando manca di rispetto alle persone anziane. Questo è il vero trash che dovrebbe scomparire da Canale 5, non il gossip di Barbara D’Urso”, “Pier Silvio, devi aprire gli occhi sul programma pomeridiano di Maria De Filippi e prendere provvedimenti”. Ma non è finita qui, perché c’è un altro programma sotto i riflettori, guidato dalla regina degli ascolti stessa. Sto parlando del talent show Amici.

Cosa sta succedendo ad Amici? I nomi dei nuovi “prof” sono stati svelati

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che i cambiamenti sono già in corso, soprattutto per quanto riguarda il corpo docente di Amici. Secondo Amedeo Venza, ci sono tre nomi che potrebbero prendere il posto in cattedra. Ma chi saranno i sostituti? Al momento, è certo che Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini faranno parte del corpo insegnante.

Restano ancora incerti i nomi di Raimondo Todaro, Arisa ed Emanuel Lo. Tuttavia, ci sono tre nomi che spuntano come possibili sostituti: Emma Marrone, Elena D’Amario ed Alessandra Amoroso. “Ma la decisione non è ancora stata presa”, sottolinea l’esperto di gossip Amedeo Venza. I fan del programma dovranno aspettare conferme o smentite per saperne di più.