Genoa – Roma Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

Data e Orario

Il tanto atteso match tra Genoa e Roma è in programma per giovedì 28 settembre alle ore 20:45. La Serie A è giunta alla sesta giornata e questa sfida si preannuncia emozionante.

Le Aspirazioni delle Squadre

I giallorossi, sotto la guida di José Mourinho, cercano di tornare alla vittoria dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino. Dall’altra parte, il Genoa cerca di ottenere il suo secondo successo in campionato, dopo aver sconfitto la Lazio nella seconda giornata.

Dove Vedere la Partita in Streaming

Se stai cercando di vedere Genoa Roma in streaming gratis, dovrai sintonizzarti su DAZN. Questo servizio offre la possibilità di seguire le partite di Serie A in diretta streaming. Tuttavia, DAZN non è gratuito e richiede un abbonamento.

Vantaggi dell’Abbonamento a DAZN

Abbonarsi a DAZN per un mese o con l’opzione annuale offre una visione completa del mondo dello sport. Oltre a Genoa Roma, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti sportivi, tra cui:

Serie A TIM : Potrai seguire tutte le partite della Serie A, con 10 partite per giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva).

: Potrai seguire tutte le partite della Serie A, con 10 partite per giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Altre Competizioni : DAZN offre anche LaLiga EA Sports, UEFA Europa League, UEFA Women’s Champions League, competizioni inglesi come FA Cup e Carabao Cup.

: DAZN offre anche LaLiga EA Sports, UEFA Europa League, UEFA Women’s Champions League, competizioni inglesi come FA Cup e Carabao Cup. Basket, NFL, Boxe e Altro : Potrai guardare il basket italiano con la Serie A UnipolSai, l’NFL, la boxe, l’UFC e molto altro.

: Potrai guardare il basket italiano con la Serie A UnipolSai, l’NFL, la boxe, l’UFC e molto altro. Canali Aggiuntivi: DAZN offre anche canali come Eurosport HD 1 e HD 2 con tennis, ciclismo, volley e atletica, oltre a programmi originali e contenuti speciali.

Costi dell’Abbonamento DAZN

A partire dall’estate 2023, DAZN offre tre piani di abbonamento con diverse opzioni:

START : Costa €13,99 al mese (€9,99 al mese con vincolo) o €89,99 in un’unica soluzione. Consente la visualizzazione su due dispositivi contemporaneamente solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet.

: Costa €13,99 al mese (€9,99 al mese con vincolo) o €89,99 in un’unica soluzione. Consente la visualizzazione su due dispositivi contemporaneamente solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet. STANDARD : Costa €40,99 al mese (€30,99 al mese con vincolo) o €299 in un’unica soluzione. Consente la visualizzazione su due dispositivi contemporaneamente solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet.

: Costa €40,99 al mese (€30,99 al mese con vincolo) o €299 in un’unica soluzione. Consente la visualizzazione su due dispositivi contemporaneamente solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet. PLUS: Costa €55,99 al mese (€45,99 al mese con vincolo) o €449 in un’unica soluzione. Consente la visualizzazione su due reti internet diverse.

Attenzione all’Account Personale

È importante notare che l’account DAZN è personale e non cedibile. L’accesso al servizio è consentito solo alle persone che appartengono allo stesso nucleo domestico, per motivi di sicurezza. I dati di accesso non possono essere condivisi con persone esterne al nucleo familiare o ai conviventi.

Benvenuti alla nostra guida sui precedenti tra Genoa e Roma, due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano… o almeno ci hanno provato!

Iniziamo col dire che il Genoa è una delle squadre più antiche d’Italia, fondata nel lontano 1893. La Roma, invece, è nata qualche decennio dopo, nel 1927. Ma nonostante questa differenza di età, le due squadre hanno incrociato spesso le proprie strade sul campo da gioco.

Ebbene sì, perché Genoa e Roma hanno una lunga storia di partite giocate tra di loro. Peccato che la maggior parte di queste partite siano state così noiose da far addormentare anche i tifosi più accaniti!

Ma non vogliamo essere troppo cattivi, perché ogni tanto tra Genoa e Roma è successo qualcosa di interessante. Ad esempio, c’è stata quella volta in cui il Genoa ha vinto 4-3 al Ferraris, mandando in visibilio i propri tifosi… che erano al massimo in 50, visto che il Ferraris è uno stadio che sembra sempre vuoto!

Oppure c’è stata quella volta in cui la Roma ha vinto 3-2 al Marassi, con un gol di Totti allo scadere. Ma a noi piace pensare che quel gol sia stato segnato solo per far felici i tifosi romanisti che erano venuti fin lì per vedere la Lanterna… e invece si sono ritrovati a guardare un triste Genoa-Roma!

Insomma, tra Genoa e Roma ci sono stati molti precedenti, ma pochi di questi resteranno nella storia del calcio italiano. Forse perché le due squadre non hanno mai avuto grandi rivalità, o forse perché semplicemente non sono mai state abbastanza forti da competere al top.

Ma noi non ci arrendiamo! Siamo convinti che un giorno Genoa e Roma giocheranno una partita così emozionante da far dimenticare a tutti i tifosi i precedenti noiosi. E magari sarà proprio quella partita a scrivere una nuova pagina nella storia del calcio italiano.

Ma per ora, cari amici, ci fermiamo qui. Speriamo di avervi fatto sorridere con la nostra guida sui precedenti tra Genoa e Roma. E se vi capita di vedere una partita tra queste due squadre, ricordatevi di portare con voi un libro… non si sa mai!