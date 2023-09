Alessia, 21 anni, è morta dopo un intervento al seno. Il suo fidanzato ha dichiarato che piangeva tutti i giorni e che il seno era diventato la sua rovina a causa delle sue insicurezze.

Un Intervento al Seno Fatale

Mario, il fidanzato di Alessia Neboso, sta affrontando un dolore insopportabile. Alessia, una giovane donna di soli 21 anni, è tragicamente deceduta a seguito di un intervento per aumentare il volume del seno. La storia di questa tragedia è stata raccontata in un’intervista a “La Vita in Diretta” dove Mario ha condiviso dettagli strazianti sulla vita di Alessia e la sua ossessione per il seno.

Un’ossessione Incolmabile

Mario ha svelato che il desiderio di Alessia di modificare il suo seno era diventato un’ossessione. “Era una bellezza sovrannaturale,” ha detto Mario. “Le ragazze erano invidiose di lei, persino in Francia. Ma era profondamente complessata, passava ore davanti allo specchio, piangendo ogni giorno. Questo seno è stata la sua rovina.”

Il Dolore del Rimorso

Mario ha raccontato di come Alessia volesse avere un figlio, un desiderio che nessuno conosceva, nemmeno la sua famiglia. “Lei mi disse: non lo facciamo ancora, voglio rifare il seno, ma io non ero d’accordo.” Mario ora si trova a vivere con il rimorso di non essere riuscito a impedire alla sua amata Alessia di seguire quel percorso che alla fine le è stato fatale.

In Cerca di Giustizia

Nonostante il suo immenso dolore per la perdita di Alessia, Mario è determinato a cercare giustizia per la giovane donna. “Il mio scopo è dare giustizia ad Alessia,” ha dichiarato con determinazione. “Un chirurgo famoso mi ha portato via mia moglie, deve pagare, deve marcire in galera. Lo devono arrestare e gli devono togliere tutto, proprio come mi hanno tolto tutto a me. Mi hanno strappato il cuore dal petto, mi manca il suo sorriso, i suoi occhi, l’odore dei suoi capelli, tutto. Anche se a volte vorrei dire che non ho più voglia di vivere, non lo faccio perché so che Alessia non lo vorrebbe. Il mio unico scopo ora è ottenere giustizia per lei.”