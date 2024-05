Ragazzino di 9 anni assalito dal cane di famiglia, ferito al torace e all’arto inferiore

Un bambino di 9 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato attaccato dal cane di famiglia, un pitbull, nell’appartamento dove vive con i suoi genitori a Milano. L’incidente si è verificato nel quartiere Adriano, in via Trasimeno. Per ragioni ancora da determinare, il pitbull ha attaccato il bambino, causandogli gravi ferite al torace e a una gamba. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti prontamente.





Dopo essere stato stabilizzato dai medici e dai paramedici, il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Nonostante le ferite siano gravi, i medici ritengono che la vita del piccolo non sia in pericolo. Il pitbull, nel frattempo, è stato trasferito al canile più vicino, dove rimarrà in osservazione obbligatoria, come da procedura. Non è ancora chiaro se l’animale abbia mostrato comportamenti aggressivi in passato.

Le autorità stanno attualmente investigando per comprendere meglio le circostanze che hanno portato all’attacco. Le indagini mirano a determinare se l’incidente sia stato un evento isolato o se il cane abbia manifestato segni di aggressività in precedenza. Nel frattempo, la famiglia del bambino e le autorità sanitarie stanno lavorando per garantire una completa guarigione del piccolo e per prevenire ulteriori incidenti simili in futuro.

In sintesi, questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza e della responsabilità quando si possiedono animali domestici, in particolare razze considerate potenzialmente pericolose.