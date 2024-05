Ludovica Valli, il rapporto con la sorelle

Ludovica Valli, è la più giovane tra le sorelle Eleonora e Beatrice. Tutte e tre hanno goduto di un soggiorno nella luce dei riflettori grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne, uno show televisivo che ha largamente contribuito alla fama che godono oggi.





Oggi, Ludovica Valli apparirà come ospite nella prima puntata del programma weekend di Verissimo, che verrà trasmesso a partire dalle 16:30 su Canale 5. In questa intervista, condotta dalla presentatrice del talk show, Silvia Toffanin, Ludovica racconterà la sua storia e il seuo viaggio.

Le tre sorelle Valli hanno tutte partecipato al dating show di Maria De Filippi. La più grande, Beatrice, fu protagonista poco prima del trono di Ludovica nel 2015.

Le Riflessioni di Ludovica Valli Sulle Sue Sorelle

Beatrice Valli, all’epoca, ha voluto fare chiarezza su Instagram sulle voci di una presunta inimicizia con Ludovica, sottolineando che nonostante la distanza causata da diverse scelte di vita, tra loro non c’è mai stata animosità.

In seguito, Ludovica Valli ha espresso la stessa convinzione in risposta alle domande dei fans sulla sua assenza dal compleanno di Beatrice . Ha enfatizzato che nonostante la stessa linea di pensiero, spesso lei stessa non sa nulla dei piani delle sue sorelle.