Improvviso malore di notte, Monica Fraulin, 26 anni, muore fra le braccia della mamma a Caorle

Monica Fraulin, una giovane di 26 anni di Caorle, è morta prematuramente il 2 maggio, lasciando un’intera comunità in lutto. Nonostante le sue recenti difficoltà, aveva ancora una grande voglia di vivere. La tragedia si è verificata nell’abitazione che condivideva con la madre a Castello di Brussa.





La madre di Monica ha chiamato i soccorsi intorno alle 6 del mattino, gridando: “Correte, mia figlia non si sente bene”. Un’ambulanza è arrivata rapidamente da Portogruaro, ma i sanitari hanno trovato Monica in condizioni critiche. Il suo cuore batteva a malapena e aveva già perso conoscenza. I tentativi di rianimarla sono stati purtroppo vani. Monica è morta tra le braccia della sua mamma.

A Castello, dove Monica è cresciuta, la comunità è sconvolta dalla sua morte. I vicini si sono stretti attorno alla madre, promettendo sostegno in questo momento difficile.

Monica, nata a Udine, viveva con la madre e con il padre Bruno, morto solo due anni fa. La famiglia aveva già affrontato momenti difficili. Dopo la morte del padre, Monica si era ammalata, ma sembrava che stesse recuperando. Aveva studiato a Portogruaro, diplomandosi all’istituto commerciale Luzzatto, e aveva tanti sogni e speranze. Tuttavia, la sua morte improvvisa ha lasciato la madre sola a organizzare anche il funerale della figlia

Il caso di Monica ricorda quello di Andrea Pizzica, morto a 38 anni dopo aver perso la madre solo un mese prima. Entrambi i casi mettono in evidenza come la vita possa essere ingiusta e crudele. In situazioni come queste, il supporto della comunità è fondamentale per aiutare chi rimane a far fronte alla perdita.

La salma di Monica è stata trasferita in cimitero in attesa del funerale, che probabilmente sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Castello. Questo evento sarà un’occasione per la comunità di Caorle per ricordare una giovane donna che ha affrontato molte difficoltà, ma che è rimasta sempre vicina alla madre, aiutandola in ogni circostanza.