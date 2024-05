“Ansia per il divorzio: ex non risponde, polizia trova i corpi di lui e dei figli”

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Surprise, una cittadina nello Stato dell’Arizona. Lunedì pomeriggio, 19 maggio, la polizia è intervenuta presso l’abitazione di Brock Mater, 34 anni, e dei suoi due figli, di 6 e 7 anni, trovando i corpi senza vita dei tre. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio.





La scoperta è avvenuta dopo che la madre dei bambini, preoccupata per non aver ricevuto notizie dei figli da tre giorni, ha contattato i servizi di emergenza sanitaria. “Stiamo divorziando,” ha spiegato la donna agli agenti, “i miei figli sono con il mio ex marito ma non ho notizie di loro da giorni”. La situazione era ulteriormente aggravata dalla segnalazione della dirigente scolastica, che aveva denunciato l’assenza ingiustificata dei due fratellini.

La madre ha raccontato agli agenti di aver tentato più volte di contattare Mater telefonicamente e di essersi recata presso la sua abitazione. Nonostante l’auto dell’uomo fosse parcheggiata fuori, nessuno rispondeva al campanello. A quel punto, la polizia ha deciso di intervenire forzando la porta d’ingresso.

All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato i corpi senza vita di Brock Mater e dei suoi figli. L’uomo avrebbe sparato ai due bambini con un fucile, colpendoli alla testa, prima di rivolgere l’arma contro se stesso. Al momento del ritrovamento, Mater aveva ancora il fucile tra le mani.

Le indagini hanno rivelato che Brock Mater era stato recentemente sottoposto a cure per la salute mentale. “Ci risulta che durante la separazione dalla moglie, lui stava cercando e ricevendo attivamente dei trattamenti specifici, e che stavano andando bene”, ha dichiarato un portavoce della polizia.

La tragedia ha sollevato molte domande sulla gestione delle crisi familiari e sulla necessità di un supporto psicologico adeguato per chi attraversa momenti difficili come un divorzio. La comunità di Surprise è sotto shock, e molti si interrogano su come si sarebbe potuto prevenire un simile dramma.

In un caso parallelo, due persone sono state indagate per la morte di un paziente trovato senza vita nella sua stanza d’ospedale dopo un intervento alla spalla. Questo episodio mette nuovamente in luce l’importanza di una maggiore attenzione alla salute mentale e alle dinamiche familiari.

Le autorità locali stanno continuando le indagini per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento e per fornire supporto alla madre dei bambini e agli altri familiari coinvolti.