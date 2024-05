Vicenza, camion con mucche si ribalta in autostrada: autisti feriti, alcuni bovini deceduti – (VIDEO)

Un grave incidente ha scosso l’autostrada A4 all’alba di giovedì 23 maggio: un camion carico di bestiame si è ribaltato, causando il caos e la morte di numerosi animali.





Un grave incidente ha sconvolto l’autostrada A4 nelle prime ore del mattino di giovedì 23 maggio. Un camion carico di bestiame, dopo aver tamponato un’auto, si è ribaltato lungo la tratta ‘Serenissima’, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest intorno alle 6.30.

Due camionisti sono rimasti feriti nell’incidente, mentre molte delle mucche a bordo del tir sono morte e altre sono rimaste ferite. Alcuni capi di bestiame, impauriti dall’accaduto, sono fuggiti lungo l’autostrada, creando ulteriore pericolo per gli automobilisti. Le immagini diffuse sui social media mostrano la scena drammatica con animali vaganti sulla carreggiata.

L’incidente ha provocato un blocco del traffico, con code che hanno raggiunto i cinque chilometri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del Suem 118 e i veterinari dell’Usl 8, impegnati nel recupero degli animali impauriti e feriti. Diverse mucche sono state recuperate nei pressi delle aziende Valbruna e Zamperla.

Le due persone ferite sono state assistite dal personale sanitario del Suem. Tra di loro, il camionista, proveniente dalla Francia e diretto ad Eraclea, non è in pericolo di vita. Tuttavia, la viabilità ordinaria è stata gravemente compromessa, con lo svincolo di Montebello chiuso per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

Questo incidente segue un altro tragico evento avvenuto a Piacenza nell’area di servizio A21, dove un camion carico di acido ha travolto un’auto, causando un morto e sette intossicati. Questi episodi evidenziano l’importanza di una maggiore attenzione e sicurezza sulle nostre strade.

Le autorità stanno ancora lavorando per ripristinare la normale circolazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. Nel frattempo, gli automobilisti sono invitati a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle autorità per percorsi alternativi.