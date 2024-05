La festa di addio al nubilato di Cecilia Rodriguez: immagini e video del viaggio prima del matrimonio con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha scelto la suggestiva Andalusia per festeggiare il suo addio al nubilato insieme a sorella, mamma e amiche, in attesa del matrimonio con Ignazio Moser previsto per giugno 2024 in Toscana.





Cecilia Rodriguez ha deciso di salutare la sua vita da nubile con un viaggio memorabile in Andalusia, accompagnata da un gruppo di amiche, tra cui la sorella Belen Rodriguez e la mamma Veronica Cozzani. La futura sposa si prepara così alle nozze con Ignazio Moser, fissate per il 30 giugno 2024 in un incantevole borgo toscano situato a soli 20 minuti da Firenze.

La festosa comitiva è partita ieri, condividendo sui social ogni momento di questa avventura. “La cocchi si sposa”, hanno scritto su Instagram, indossando parrucche colorate e mostrando una grande voglia di divertirsi. La location scelta per il soggiorno è una splendida villa con piscina, dove il gruppo ha trascorso il primo giorno tra balli, risate e vino, come documentato dalle numerose storie condivise su Instagram.

Belen Rodriguez, sempre attiva sui social, ha scherzato sulla fine della “libertà” della sorella, postando un video di Cecilia che danza in costume nella villa. La serata è poi proseguita in un ristorante con musica ad alto volume, dove Cecilia ha già perso la voce, come rivelato nel video condiviso dalla makeup artist dei vip, Stefania Pellizzaro.

Non sono mancati i gadget divertenti, come quelli a forma di pene, e la scritta “Lo stesso uccello per sempre” appesa tra i muri della terrazza. Questo è stato solo il primo giorno di festeggiamenti: il gruppo ha in programma di proseguire il viaggio in Andalusia, esplorando altre località e continuando a celebrare in grande stile.

Le nozze di Cecilia e Ignazio sono uno degli eventi più attesi del prossimo anno. La coppia, conosciutasi nel reality show “Grande Fratello VIP”, ha conquistato il cuore dei fan grazie alla loro storia d’amore appassionata e sincera. L’attesa per il grande giorno cresce, e questo addio al nubilato non fa che aumentare l’entusiasmo intorno a questo matrimonio da favola.

Nel frattempo, altri dettagli sulle nozze emergono: il matrimonio si terrà in un romantico borgo toscano, una scelta che riflette l’amore della coppia per le atmosfere suggestive e intime. La cerimonia promette di essere un evento esclusivo, con una lista di invitati selezionata e una celebrazione che rispecchierà lo stile unico dei due futuri sposi.

Giulia De Lellis, amica della coppia, ha recentemente mostrato su Instagram l’invito al matrimonio, esprimendo tutta la sua emozione per l’evento imminente. Questo non fa che aumentare l’attesa e la curiosità dei fan, che non vedono l’ora di seguire ogni momento di questo matrimonio da sogno.

In conclusione, l’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez è solo l’inizio di una serie di festeggiamenti che culmineranno nel matrimonio con Ignazio Moser. Un evento che promette di essere indimenticabile e che vedrà la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo italiano.