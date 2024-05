La vita di Carlo Acutis: il miracolo che ha reso santo il ragazzo morto di leucemia

Il 12 ottobre è una data speciale per i fedeli: si celebra san Carlo Acutis, il ragazzo milanese morto a soli 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. La sua breve vita è stata segnata da un miracolo riconosciuto: nel 2013, un bambino di sei anni affetto da una grave malformazione al pancreas è guarito dopo aver toccato una sua reliquia.





Carlo Acutis, proclamato beato nel 2020 ad Assisi, è stato recentemente canonizzato da Papa Francesco, che ha deciso di dedicargli il culto del 12 ottobre. La decisione è stata presa dopo un’udienza con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. “La sua santità è un segno di speranza e ispirazione per coloro che lottano con le loro sfide personali e per coloro che cercano conforto e guida nella loro vita spirituale”, ha dichiarato il pontefice. Carlo Acutis è stato definito “un esempio di santità nell’era digitale”.

Nato a Londra il 3 maggio 1991, Carlo era figlio di Andrea Acutis, un esponente dell’alta borghesia torinese ed ex presidente di Vittoria Assicurazioni, e di Antonia Salzano. La famiglia si trovava nel Regno Unito per motivi di lavoro del padre, un corporate finance executive presso una banca d’affari. Tuttavia, si trasferirono presto a Milano, dove Carlo frequentò la scuola elementare e media presso le suore Marcelline e il liceo classico presso l’Istituto Leone XIII dei gesuiti. Parallelamente, partecipava regolarmente alle attività della parrocchia presso la chiesa di Santa Maria Segreta.

A Milano, il giovane Carlo seguì la sua vocazione religiosa, dedicandosi alla preghiera e al volontariato nella mensa dei Cappuccini e delle suore di Madre Teresa. La sua fede non era stata trasmessa dalla famiglia, che non era praticante, ma fu coltivata e sviluppata autonomamente dal ragazzo.

La vita di san Carlo Acutis è stata caratterizzata da un profondo amore per la tecnologia e l’informatica. Fu proprio grazie a queste passioni che riuscì a creare un sito web dedicato ai miracoli eucaristici, un progetto che ancora oggi ispira molti giovani. La sua dedizione alla fede e al servizio degli altri lo ha reso un simbolo di speranza per molti, soprattutto per coloro che cercano una guida spirituale nell’era digitale.

La canonizzazione di Carlo Acutis rappresenta un evento significativo per la Chiesa cattolica e per tutti i fedeli che vedono in lui un modello di santità moderna. La sua storia dimostra come la fede possa essere vissuta in modo autentico e profondo anche in un mondo sempre più tecnologico.

In occasione della sua festa liturgica, numerose parrocchie e comunità religiose organizzano celebrazioni e momenti di preghiera per ricordare la figura di san Carlo Acutis e il suo messaggio di speranza e amore.