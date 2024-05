Claudio Amendola trova un nuovo amore dopo Francesca Neri: le immagini con Giorgia Guglielman

Claudio Amendola ritrova l’amore con Giorgia Guglielman sul set de Il Patriarca 2, mentre Francesca Neri si consola con Silvano Loia





Claudio Amendola è stato recentemente avvistato in dolce compagnia della sua nuova fiamma, Giorgia Guglielman, sul set della popolare serie televisiva Il Patriarca 2. La relazione tra l’attore e la costumista, che ha 15 anni meno di lui, sembra essere sbocciata proprio durante le riprese della fiction. Nonostante i loro tentativi di mantenere la relazione lontana dai riflettori, il settimanale Oggi è riuscito a catturare un tenero bacio tra i due.

Un anno e mezzo dopo la separazione dalla storica compagna Francesca Neri, Amendola sembra aver ritrovato la serenità amorosa. Fonti vicine all’attore rivelano che la storia con Giorgia era già nota ai colleghi da tempo, ma solo ora i due si sentono liberi di vivere il loro amore alla luce del sole. Sul set di Fregene, dove si gira la seconda stagione della fiction di Canale 5, Amendola e Guglielman sono stati visti arrivare con auto separate, ma non hanno esitato a mostrare la loro complicità una volta insieme.

Nel frattempo, anche Francesca Neri ha voltato pagina. Dopo la rottura con Amendola, il suo cuore ha iniziato a battere per Silvano Loia, manager di Ray Way. La loro relazione è stata resa pubblica lo scorso febbraio dal settimanale Chi, che li ha immortalati insieme durante un romantico weekend a Firenze.

La vita sentimentale dei due ex coniugi sembra quindi aver preso strade diverse, ma entrambe felici. Francesca Neri, dopo un periodo di riflessione e introspezione, ha trovato conforto e amore con Silvano Loia. La coppia è stata vista più volte insieme in atteggiamenti affettuosi, confermando che la loro relazione è solida e serena.

Mentre Francesca si gode la sua nuova storia d’amore, Claudio Amendola sembra essere altrettanto felice con Giorgia Guglielman. I due condividono non solo la passione per il cinema e la televisione, ma anche un’intesa che va oltre il lavoro. Gli amici dell’attore raccontano che Claudio non è mai stato così sereno e felice come in questo periodo.

La paparazzata di Oggi ha quindi svelato un amore che era già nell’aria da tempo. La complicità tra Claudio e Giorgia è evidente e i due non si nascondono più dagli obiettivi dei fotografi. La loro storia d’amore è un segno che, nonostante le difficoltà e le separazioni, è sempre possibile ritrovare la felicità.

Con queste nuove relazioni, sia Claudio Amendola che Francesca Neri dimostrano che la vita offre sempre nuove opportunità per essere felici. E mentre il pubblico continua a seguire con interesse le loro vicende personali e professionali, i due attori sembrano aver trovato un nuovo equilibrio e una nuova serenità nelle braccia dei loro rispettivi partner.