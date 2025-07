Roberto Saviano approda su La7 con un programma in prima serata dedicato alla criminalità organizzata e agli approfondimenti sulla mafia. Novità nei palinsesti della rete

Il noto giornalista e scrittore Roberto Saviano si prepara a debuttare su La7 con una trasmissione in prima serata, arricchita da speciali dedicati alla mafia e alla criminalità organizzata. La conferma arriva direttamente da Saviano, che ha dichiarato a Fanpage.it di aver trovato nella rete diretta da Andrea Salerno lo spazio ideale per affrontare temi che lo hanno contraddistinto nel corso della sua carriera.





La presentazione ufficiale dei palinsesti di La7 è prevista per giovedì 3 luglio a Milano, ma alcune anticipazioni già delineano un quadro interessante per la prossima stagione televisiva. La rete, che ha chiuso l’ultima annata con buoni risultati in termini di ascolti, soprattutto grazie ai programmi di informazione e ai talk show, si arricchisce di nuovi nomi e contenuti.

Il passaggio di Roberto Saviano a La7 arriva dopo le vicissitudini che lo hanno coinvolto in Rai con il programma “Insider”. Le puntate della trasmissione, infatti, sono state trasmesse con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, generando polemiche e insoddisfazioni. Ora, però, Saviano avrà l’opportunità di gestire uno spazio televisivo pensato su misura per lui, dove potrà approfondire argomenti legati alla criminalità organizzata e alle dinamiche sociali che ne derivano.

Il nuovo programma sarà inserito nella fascia di prime time, un momento strategico per catturare l’attenzione del pubblico. Secondo quanto anticipato, oltre alla trasmissione principale, ci saranno anche speciali dedicati alla mafia, tema centrale nella produzione letteraria e giornalistica di Saviano. La scelta di puntare su contenuti di questo tipo si inserisce perfettamente nella linea editoriale di La7, da sempre orientata verso l’approfondimento e l’informazione.

Le novità nei palinsesti non si limitano all’arrivo di Roberto Saviano. Gerardo Greco, già consulente per i programmi di informazione della rete dal 2020, è stato nominato vicedirettore del Tg La7 e prenderà anche il timone di “Omnibus”, il programma mattutino della rete. Greco, con un passato in Rai e Mediaset, rappresenta una figura di spicco nell’ambito dell’informazione televisiva italiana.

Tra le conferme per la prossima stagione figurano alcuni dei programmi più seguiti della rete. “Otto e mezzo”, condotto da Lilli Gruber, continuerà ad essere un punto di riferimento per il pubblico serale. Anche “diMartedì”, guidato da Giovanni Floris, tornerà con nuove puntate dopo aver registrato ottimi risultati in termini di share. Non mancheranno “Piazza Pulita” di Corrado Formigli, “Propaganda Live” di Diego Bianchi, tra i contenitori più apprezzati della rete, e “In altre parole” di Massimo Gramellini, che manterrà la sua collocazione nel weekend.

La strategia editoriale di Andrea Salerno sembra puntare su un mix equilibrato tra novità e continuità, con l’obiettivo di consolidare la posizione di La7 nel panorama televisivo italiano. L’arrivo di Roberto Saviano rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per la rete, che si prepara a offrire al pubblico contenuti di qualità e approfondimenti su tematiche rilevanti.

Con il debutto del nuovo programma di Saviano e gli altri appuntamenti confermati nel palinsesto, la prossima stagione televisiva di La7 promette di essere ricca di spunti interessanti per gli spettatori. La presentazione ufficiale dei palinsesti a Milano sarà l’occasione per scoprire ulteriori dettagli sui progetti futuri della rete.