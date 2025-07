Circo Massimo, Tony Effe bestemmia sul palco e poi si pente: “Scusa Dio, scusate tutti”

Durante il concerto al Circo Massimo di Roma, Tony Effe ha vissuto un momento controverso che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Il rapper, noto per la sua carriera con la Dark Polo Gang, si è esibito in uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, ma un episodio particolare ha catturato l’attenzione generale. Nel corso della performance, il cantante ha pronunciato una bestemmia, salvo poi pentirsi e chiedere scusa davanti ai presenti.





L’evento, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di celebrazione per il rapper romano, ha avuto luogo in uno scenario che non è stato esente da polemiche. La scelta del Circo Massimo come location era già stata oggetto di dibattito nei mesi precedenti, soprattutto dopo che la partecipazione di Tony Effe alla notte di Capodanno 2024 era stata annullata a causa di testi considerati offensivi. Nonostante ciò, il concerto si è svolto regolarmente, anche se permangono dubbi sulla reale affluenza del pubblico. Secondo alcune fonti, infatti, la capienza prevista non sarebbe stata completamente raggiunta.

L’esibizione ha visto Tony Effe salire sul palco insieme agli altri membri della Dark Polo Gang per riproporre “Sportswear”, uno dei brani che hanno segnato la loro carriera musicale. Tuttavia, durante l’esecuzione del pezzo, si sono verificati problemi tecnici che hanno interrotto la base musicale proprio mentre Pyrex stava iniziando la sua strofa. Questo inconveniente ha portato il rapper a manifestare il suo disappunto in modo evidente. Rivolgendosi ai tecnici del suono, Tony Effe ha esclamato: “Basta con sti ca**o di suoni”, aggiungendo poi una bestemmia: “Porca ma*****a”.

La reazione del pubblico è stata mista: alcuni hanno accolto l’episodio con un risolino, mentre altri membri della band, come Pyrex, hanno cercato di riportare la situazione sotto controllo. Subito dopo, il rapper ha mostrato segni di pentimento. Si è inginocchiato sul palco, ha baciato una collana e ha rivolto lo sguardo al cielo, dichiarando: “Scusa Dio, scusate ragazzi, ogni tanto scatto”.



Questo episodio non è il primo incidente sul palco per il cantante romano. Durante l’Icon Tour dell’anno precedente, un evento simile aveva coinvolto Side Baby, che fu poi redarguito dallo stesso Tony Effe e invitato a chiedere scusa al pubblico. Inoltre, nel 2023, un video diventato virale mostrava il rapper lamentarsi con i tecnici durante il Trento Love Fest per problemi legati al microfono.

L’esibizione al Circo Massimo ha visto anche altri momenti significativi. Tra questi, l’ingresso di Gaia per il brano “Sesso e Samba” e la presenza in scaletta di “Chiara”, un pezzo legato al dissing tra Tony Effe e Fedez, rivolto all’ex moglie del cantante milanese. Nonostante ciò, la performance della Dark Polo Gang non sembra aver soddisfatto pienamente le aspettative del pubblico, complici i problemi tecnici e l’affluenza inferiore alle previsioni.

Il concerto si inserisce in un periodo particolare per Tony Effe, che recentemente ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Damme na’ mano”, classificandosi al venticinquesimo posto. L’evento al Circo Massimo avrebbe dovuto rappresentare un momento di riscatto artistico per il rapper romano, ma gli imprevisti sul palco hanno finito per rubare la scena alla musica.

Nonostante le polemiche e gli incidenti, l’esibizione ha comunque offerto ai fan l’opportunità di rivedere insieme i membri della Dark Polo Gang, riportando alla memoria i successi del gruppo nel 2016. Tuttavia, l’episodio della bestemmia e le difficoltà tecniche sollevano interrogativi sulla gestione degli eventi live e sulla capacità degli artisti di affrontare situazioni impreviste durante le esibizioni.