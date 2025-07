Julio Sergio si rasa i capelli col figlio malato di tumore: un gesto commovente

Un gesto di solidarietà e amore che ha commosso il mondo del calcio. Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha deciso di radersi completamente i capelli insieme al figlio Enzo, un ragazzo di 15 anni che da cinque anni combatte contro un tumore cerebrale. Il video di questo momento speciale è stato condiviso sui social dall’ex calciatore, suscitando grande emozione e raccogliendo numerosi messaggi di supporto da parte dei tifosi e non solo.





La diagnosi di tumore cerebrale è arrivata nel 2020, quando Enzo aveva appena dieci anni. Da allora, il giovane ha affrontato un percorso difficile fatto di cure e interventi chirurgici. Due anni fa, infatti, è stato sottoposto a un’operazione particolarmente complessa, ma nonostante tutto, il ragazzo ha sempre potuto contare sulla presenza e sulla forza di suo padre. Ora, le cure devono continuare e Julio Sergio ha deciso di dimostrare ancora una volta il suo sostegno con un gesto simbolico ma significativo: tagliare i capelli insieme a lui.

Il momento è stato immortalato in un video che l’ex portiere ha pubblicato sul proprio profilo social. Accompagnato dalla canzone “Viva a Vida” di Felipe Duram, il filmato mostra padre e figlio sorridenti mentre il barbiere li rasa a zero. Nonostante il peso della situazione, le immagini trasmettono un forte messaggio di ottimismo e speranza. Questo semplice gesto ha acquisito un valore inestimabile per Enzo, che affronta ogni sfida con la consapevolezza di avere accanto il sostegno incondizionato della sua famiglia.

La reazione sui social è stata immediata: migliaia di persone hanno espresso solidarietà e affetto nei confronti della famiglia di Julio Sergio. Tra i tanti messaggi ricevuti, molti sottolineano l’importanza del legame tra padre e figlio e la forza che questo rapporto può trasmettere in momenti così difficili. Non è la prima volta che l’ex portiere si espone pubblicamente per sensibilizzare su temi legati alla malattia: in passato, ha coinvolto grandi nomi del calcio in campagne di sensibilizzazione in Brasile per supportare bambini affetti da gravi patologie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julio Sergio Bertagnoli (@juliosergio27)



Recentemente, Enzo è stato ospite del club brasiliano Santos, dove ha avuto l’opportunità di incontrare il celebre calciatore Neymar. Questo incontro speciale ha rappresentato un momento di gioia per il ragazzo, che continua a essere un simbolo di coraggio e determinazione. Inoltre, Enzo è stato protagonista di una campagna contro i tumori cerebrali in Brasile, diventando testimonial e ispirando molte persone con la sua storia.

Il gesto di Julio Sergio va oltre la semplice azione simbolica: rappresenta un messaggio universale di solidarietà e amore. Il rapporto tra padre e figlio dimostra come la vicinanza emotiva possa essere una forza potente in situazioni di difficoltà. Attraverso questo gesto, l’ex calciatore non solo sostiene il figlio, ma anche tutti coloro che stanno affrontando sfide simili.

La famiglia di Julio Sergio continua a ricevere supporto da tifosi e amici del mondo del calcio. La loro storia è diventata un esempio di resilienza e speranza per tante persone che vivono esperienze simili. Con la sua iniziativa, l’ex portiere ha dimostrato come anche piccoli gesti possano fare una grande differenza nella vita di chi combatte contro una malattia.

In conclusione, il video condiviso da Julio Sergio rappresenta un momento toccante che mette in luce la forza del legame familiare e l’importanza del sostegno reciproco. Mentre Enzo si prepara ad affrontare nuove cure, la sua famiglia rimane al suo fianco, dimostrando che l’amore e la solidarietà possono essere una fonte inesauribile di energia per superare qualsiasi ostacolo.