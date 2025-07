Jennifer Lopez show: la gonna scende, lei sorride. “Strano, oggi qualcosa sotto ce l’ho!”

Un imprevisto non ha fermato l’energia e la grinta di Jennifer Lopez durante il suo concerto a Varsavia, parte del tour “Up All Night: Live in 2025”. L’artista, nota per le sue performance spettacolari e per il grande coinvolgimento del pubblico, ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità, gestendo con disinvoltura un incidente di stile che avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque.





La cantante americana, che il 24 luglio ha celebrato il suo 56esimo compleanno, si è esibita davanti a migliaia di fan nella capitale polacca. Durante il momento dedicato agli auguri di compleanno, accompagnati dalla celebre canzone “Happy Birthday” di Stevie Wonder, Jennifer Lopez indossava un completo dorato composto da un reggiseno a triangolo decorato con paillettes, guanti abbinati e una gonna a frange. Tuttavia, proprio mentre si muoveva energicamente sul palco, la gonna si è sganciata e le è scivolata via, lasciandola con un paio di slip a vita alta.

L’artista ha immediatamente colto l’accaduto e, con una reazione che ha sorpreso e divertito il pubblico, ha fatto una breve pausa posando in modo ironico. Poco dopo, uno dei ballerini presenti sul palco si è avvicinato per aiutarla a rimettere l’indumento. Nonostante l’inconveniente, Jennifer Lopez ha continuato la sua performance senza mostrare alcun segno di imbarazzo o disagio.

Jennifer Lopez suffers wardrobe malfunction on stage as she celebrates turning 56. pic.twitter.com/yOg6f28GG2 — Oli London (@OliLondonTV) July 26, 2025



Riflettendo sull’episodio, la cantante ha scherzato con il pubblico: “Sono contenta di aver indossato la biancheria intima”, aggiungendo poi con un sorriso: “Di solito non indosso biancheria intima”. La situazione si è conclusa in modo ancora più memorabile quando Jennifer Lopez ha deciso di lanciare la gonnellina verso la platea. Un fortunato spettatore l’ha afferrata e l’artista ha commentato: “Puoi tenerla. Non la voglio indietro”.

Il concerto di Varsavia rappresentava una tappa significativa del tour mondiale “Up All Night: Live in 2025”, il primo dopo sei anni di pausa dalle tournée. Questo evento speciale ha permesso alla cantante di festeggiare il suo compleanno insieme ai fan, regalando loro uno spettacolo unico e pieno di energia. Nonostante l’imprevisto, la serata si è conclusa con grande successo e applausi scroscianti.

Il tour, che ha già toccato diverse città in Europa e nel mondo, si avvia ora verso le ultime date. Il gran finale è previsto per il 12 agosto in Italia, precisamente in Sardegna. Gli spettacoli di Jennifer Lopez sono noti per essere un mix di musica, danza e cambi di look spettacolari, e i fan italiani attendono con entusiasmo l’arrivo dell’artista.

L’incidente sul palco di Varsavia ha dimostrato ancora una volta la capacità di Jennifer Lopez di affrontare ogni situazione con professionalità e carisma. La cantante non solo ha gestito il momento con naturalezza, ma lo ha trasformato in un episodio divertente che i fan ricorderanno a lungo. Questo episodio sottolinea il motivo per cui J-Lo è considerata una delle performer più amate e rispettate nel panorama musicale internazionale.

Mentre il tour prosegue verso la sua conclusione, l’artista continua a dimostrare che nulla può scalfire la sua passione per la musica e il suo impegno verso i fan. Gli spettatori delle prossime tappe possono aspettarsi uno show altrettanto emozionante e coinvolgente, con la certezza che Jennifer Lopez saprà regalare loro momenti indimenticabili, sia sul piano musicale che scenico.