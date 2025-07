Rocìo Munoz Morales: “Io e Raoul Bova, genitori fallibili ma uniti da tanto amore”

Lo scorso maggio, l’attrice spagnola Rocìo Munoz Morales è stata ospite del programma “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo su Rai1. Durante l’intervista, ha raccontato della sua vita familiare insieme a Raoul Bova e delle sfide che affrontano come genitori. L’attrice ha sottolineato l’importanza dell’amore che lega la loro famiglia, nonostante gli errori e le imperfezioni che possono caratterizzare ogni relazione.





Parlando delle sue figlie e del modo in cui vivono la notorietà dei genitori, Rocìo Munoz Morales ha dichiarato: “Loro amano la musica, le storie, il cinema, amano tantissimo disegnare, però per loro sono mamma Rocìo”. Ha poi aggiunto: “Non lo so, siamo anche dei genitori che falliamo, che sbagliamo, non siamo due genitori perfetti, sicuramente due genitori che li amano alla follia e che hanno costruito una bellissima famiglia, fatta da grande amore, però per loro conta quello che vedono a casa, la mattina, il pigiama, la colazione”.

Tuttavia, il clima sereno descritto dall’attrice sembra essere stato turbato da notizie recenti che hanno coinvolto Raoul Bova. Nei giorni scorsi, infatti, è emersa la notizia di presunte conversazioni tra l’attore e una giovane influencer, Martina Ceretti, che hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico. L’attrice ha appreso di questi presunti flirt attraverso i giornali e ha espresso il suo disappunto per la diffusione di tali informazioni private.

Già prima di questo episodio, si rincorrevano voci su una possibile crisi tra Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova, con alcuni rumors che li davano separati e non più conviventi. In risposta a queste indiscrezioni, i due hanno fornito versioni discordanti. Tramite il suo avvocato, Raoul Bova ha confermato la fine della relazione con l’attrice spagnola. D’altro canto, Rocìo Munoz Morales, attraverso il proprio legale, ha smentito categoricamente qualsiasi separazione. Ha inoltre dichiarato di sentirsi profondamente ferita dalle chat e dagli audio diffusi sul web: “È ferita e disgustata dalle chat e gli audio diffusi sul web, ora vuole proteggere le bambine”.

L’attrice si è quindi concentrata sulla tutela delle sue figlie, cercando di proteggerle dall’esposizione mediatica e dalle polemiche che hanno investito la coppia. Nonostante le difficoltà personali e familiari, Rocìo Munoz Morales continua a ribadire l’importanza dell’amore e dell’unità all’interno della sua famiglia.

L’intervista rilasciata a Caterina Balivo rappresentava un momento di riflessione sull’equilibrio familiare costruito insieme a Raoul Bova, ma le recenti vicende hanno inevitabilmente gettato ombre su questa immagine. La situazione resta delicata e complessa, con entrambe le parti che sembrano avere visioni differenti sulla natura del loro rapporto attuale.

In conclusione, la vicenda tra Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova continua ad attirare l’attenzione del pubblico e dei media. Mentre l’attrice cerca di mantenere un clima sereno per il bene delle sue figlie, le dichiarazioni contrastanti dei protagonisti alimentano ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione.