Mahmood porta la mamma ai David, lei è visibilmente emozionata. Video tenero: “Lascia che ti metta a posto i capelli.”

Il rapporto tra Mahmood e sua madre Anna è davvero speciale, come si è visto durante la recente cerimonia dei David di Donatello. L’artista ha sempre voluto la madre al suo fianco, sia a Sanremo che durante le esibizioni importanti, e ieri sera non è stato diverso quando ha cantato “Tuta gold” all’apertura dei David. L’amore di Mahmood per la madre è profondo, poiché è stata l’unica a crescerlo dopo che il padre li ha abbandonati quando aveva solo cinque anni.





Un video dolcissimo, circolato su TikTok e realizzato da Screenweek, mostra Mahmood e la madre sul red carpet. Anna, visibilmente emozionata, sorride mentre Mahmood le sistema i capelli e le dà un tenero bacio sulla guancia. Mahmood indossa un elegante abito scuro, mentre sua madre è vestita di bianco. Insieme, posano per i fotografi, regalando ai media una scena familiare piena di affetto.

Nel 2019, quando Mahmood ha vinto Sanremo con “Soldi”, ha dedicato il trionfo a sua madre. Ha sottolineato come i sacrifici fatti insieme abbiano portato a quella vittoria. Il padre, di origini egiziane, se ne è andato di casa quando Mahmood aveva cinque anni. Nonostante ciò, Mahmood non ha sentito la mancanza del padre, perché sua madre gli ha dato tutto. Cresciuto con i vicini di casa, tra cui sua zia e i cugini, Mahmood fa parte di una grande famiglia con dodici fratelli.

La storia di Mahmood e di sua madre è un esempio di come l’amore e il sacrificio possano creare legami indissolubili. Mahmood ha più volte espresso quanto la madre sia stata fondamentale per il suo successo. La sua gratitudine verso di lei, come dimostrato nei momenti di celebrazione, evidenzia quanto siano forti i legami familiari.

Questo rapporto speciale è una testimonianza del fatto che, nonostante le sfide della vita, l’amore e il sostegno della famiglia possono portare a realizzare grandi cose. Mahmood continua a ispirare i suoi fan con la sua musica e con la sua storia personale, dimostrando che i legami familiari sono una fonte di forza e di ispirazione.