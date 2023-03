Gerry Scotti: età, ex moglie, compagna, figlio, malattia e i genitori: chi è il conduttore ospite di Felicissima Serata

Gerry Scotti, registrato come Virginio Scotti, è nato a Camporinaldo, provincia di Pavia, il 7 agosto 1956 (66 anni). Suo padre, Mario, lavorava come operaio in una tipografia, mentre sua madre era casalinga. La famiglia Scotti si trasferì poi a Milano. Gerry frequentò il liceo classico e si iscrisse a giurisprudenza, senza completare gli studi. La carriera di Gerry iniziò alla radio: da Radio Hinterland Milano2, poi, alla fine degli anni ’70, a Radio Milano International. Nel 1982, Gerry approdò a Radio Deejay, chiamato da Claudio Cecchetto, che lo portò anche in televisione con DeeJay Television. Da lì in poi, le porte dello spettacolo si aprirono per lui. Gerry ha sempre lavorato per Mediaset: dal suo debutto nel 1983 su Italia1, non si è più fermato. Ha presentato programmi di successo come Festivalbar, Passaparola, Il Quizzone, Striscia la notizia, La sai l’ultima?, Chi vuol essere milionario, la Corrida, Paperissima, Lo Show dei record, Io Canto, Caduta Libera e The Wall.

Vita privata: ex moglie, compagna e figlio

Gerry Scotti, pur essendo una figura pubblica, tiene molto alla sua privacy. Nel 1991 sposò Patrizia Grosso, dalla quale ebbe un figlio, Edoardo, nato nel 1992. Dal 2011 è legato all’architetto Gabriella Perino. Nel 2020 e nel 2023 è diventato nonno, con la nascita dei due figli di Edoardo.

Edoardo Scotti: chi è il figlio di Gerry?

Edoardo Scotti, nato dal matrimonio tra Gerry Scotti e Patrizia Grosso, è nato il 10 marzo 1992 (30 anni). Da piccolo sognava di diventare un regista di Hollywood, seguendo in parte le orme del padre ma preferendo stare dietro la videocamera. Si trasferì a Los Angeles per studiare regia, viaggiò per il mondo e nel 2011 lavorò dietro le quinte dello spettacolo del padre, “Lo show dei record”. Fu anche inviato speciale, facendo collegamenti da tutto il mondo nel 2015, e continuò la sua carriera come regista in Mediaset, Rai e Sky. Ha avuto qualche soddisfazione come assistente alla regia di “Cucine da incubo”, ma il suo sogno, non ancora realizzato, resta Hollywood. Edoardo è sposato con Ginevra Piola, una giornalista di Mediaset dal 2018. I due si incontrarono negli studi televisivi e fu amore a prima vista. Nel 2021 nacque la loro prima figlia Virginia, che rese Gerry Scotti nonno per la prima volta, e il 12 gennaio 2023 nacque anche il loro secondo figlio, Pietro. Edoardo è molto riservato e anche sul suo profilo Instagram @edoscotti, seguito da oltre 12mila persone, condivide alcuni lavori artistici e molte foto della moglie.

La malattia

Nel 2020 Gerry Scotti fu colpito dal Covid. Furono momenti difficili per lui, che raccontò a Verissimo. Era il 2020 quando “zio Gerry” fu infettato dal virus. Furono giorni terribili per il conduttore Mediaset. Scotti fu ricoverato in ospedale, con condizioni di salute precarie: «Avevo tutti i valori sballati – ha raccontato a Silvia Toffanin – Dal fegato ai reni al pancreas». Tuttavia, riuscì a riprendersi ed uscì dall’ospedale. Gerry ha raccontato, in passato, che una delle cose che lo ha aiutato a superare quei momenti difficili è stata la nascita della sua nipotina Virginia, figlia di Edoardo, avuto dall’amore tra Gerry e Patrizia Grosso, sua ex moglie.