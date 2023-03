GF Vip 7: la confessione del papà di Antonella sulla Mia Figlia

La reazione di Stefano Fiordelisi, padre di Antonella. Svolta inattesa dopo l’ultima puntata del GF Vip 7, quando il pubblico italiano e i partecipanti hanno scoperto i nomi della prima finalista del reality show dopo i risultati del televoto. Molta delusione per Antonella, che ha appreso di non essere la seconda finalista, mentre nel frattempo Micol Incorvaia si è aggiudicata il 33% dei voti.

Il richiamo del padre di Antonella Fiordelisi dopo i risultati. Poco dopo la fine della puntata, Antonella Fiordelisi si è ritirata in camera, visibilmente demoralizzata. Un’intensa esplosione di emozioni tra le lacrime e grande rammarico per non aver raggiunto uno degli obiettivi prefissati: quello di essere una delle finaliste del reality. “Preferirei andarmene, vi dico la verità, non ce la faccio più. Mi sento debole, stressata, forse perché sono qui da sei mesi. Mi sento sola”.

Il richiamo del padre di Antonella Fiordelisi dopo i risultati e il messaggio a Orietta Berti

E ancora: “Solo Nikita, anzi anche gli altri, in questi giorni mi sono stati vicini, ma mi sento sola. Non ho più tante cose belle qui. Mi sono stancata che mi dicono che sono falsa, che strumentalizzo la mia storia. Tutte queste critiche, una dopo l’altra, mi fanno stare male”. Anche Orietta Berti ha cercato di consolarla: “Non hai perso, sei ancora in gara. Se ti comporti bene e sei sincera, puoi avvicinarti alla vittoria. Te l’ho detto quando sei venuta qui, ma tu non ascolti mai. Stasera è così, non sei un pezzo di legno, siamo umani. Ma è un momento, ok? Testa alta e vai in salone, come in pedana quando praticavi scherma”.

Sul tema, non poteva non intervenire anche il padre della concorrente. Il signor Stefano ha espresso il suo parere su Instagram, lanciando il suo appello ai fan, ovvero di non votarla “perché abbiamo da completare cose importanti” e soprattutto “per la salute di Antonella”. Mentre su Twitter attraverso il profilo della figlia, Stefano ha aggiunto: “non sta attraversando un periodo facile dal punto di vista psicologico”. Successivamente, il padre della concorrente ha rivolto le sue osservazioni anche riguardo all’intervento di Orietta Berti, che nel corso delle puntate si è sempre mostrata critica nei confronti della concorrente.

“Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo punto di forza, dopotutto sei una cantante (a mio avviso anche piuttosto mediocre), ma ti invito a scaricare il veleno che hai in corpo a casa tua e non su una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta attraversando un periodo non facile dal punto di vista psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash dinon salvare Antonella, per il suo bene”.

In conclusione, il padre di Antonella Fiordelisi ha espresso la sua preoccupazione per il benessere psicologico di sua figlia, invitando i fan a non votarla e chiedendo a Orietta Berti di moderare le sue critiche. La situazione rimane delicata, con Antonella che affronta un momento di particolare difficoltà all’interno del reality, ma il sostegno della sua famiglia e degli amici potrebbe essere fondamentale per superare questo momento. Ora, bisognerà attendere le prossime puntate del GF Vip 7 per vedere come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti e se Antonella riuscirà a trovare la forza per affrontare le sfide che il reality le riserva.