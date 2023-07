GF Vip 8: L'attesa è quasi finita, la squadra è pronta e Signorini segna la prima grande vittoria - Controcopertina

L’ottava edizione del popolare reality show Grande Fratello Vip sta finalmente prendendo forma. L’attesa annuncio della formazione della squadra è a un passo e una semi-conferma è stata fornita da un super vip che è stato più volte associato allo show. Il direttore Alfonso Signorini ha delineato le aspettative per questa edizione.

Cosa ci aspetta nella prossima edizione di GF Vip?

In un’intervista a Cusano Campus, Alfonso Signorini ha rivelato alcune anticipazioni: “Non posso svelare molti dettagli, ma posso dirti che inizieremo a metà settembre e non sarà un’edizione prolungata come quella dello scorso anno”.

Continua con entusiasmo, “Finalmente potrò avere una vita normale, perché alla fine del precedente show ero in uno stato di esaurimento! Devo riprendermi! Avremo una combinazione di Vip, che saranno, vi lo garantisco, facce note. Il pubblico non dovrà chiedersi chi sono. E i Nip saranno veri Nip”.

GF Vip 8: Paola Barale, la prossima opinionista?

Signorini ha spiegato come il reality avrà un mix di personaggi: gente comune, semplice, persone che si possono incontrare tutti i giorni. Non ci saranno star dei social media. L’altro giorno ha provato un Nip, un calzolaio di Arezzo. Nelle ore recenti, sono emerse voci sulla possibile partecipazione di Paola Barale.

Una semi-conferma è arrivata anche da lei. Parlando delle sue recenti esperienze televisive a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha detto: “‘Ballando’ ha liberato in me una energia e una vitalità incredibili. Ogni volta che sento musica latina, ho voglia di ballare salsa. Per il futuro, ho un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? ‘Stiamo lavorando per voi…'”. Questa frase sembra suggerire la sua partecipazione a GF Vip 8 più di una semplice ipotesi.

Un ritorno in grande stile per Paola Barale?

Per Paola Barale, sarebbe un ritorno in grande stile. Diversamente da quanto accade per Katia Ricciarelli, il pubblico sembra concordare sul suo nome. Non appena la notizia del possibile arruolamento della soprano si è diffusa online, i social media sono stati inondati da commenti tutt’altro che entusiastici. Molti scrivono sarcasticamente: “Il nuovo che avanza”.