Gigi D’Alessio quanto ha guadagnato a Felicissima Sera – All Inclusive

Il programma di successo di Pio e Amedeo, Felicissima Sera – All Inclusive, torna stasera su Canale 5 per la sua seconda stagione. Dopo il successo del debutto nel 2021, i telespettatori attendono con ansia di vedere cosa ha in serbo il celebre duo comico. A loro si unisce, per la prima, Gigi D’Alessio, che svelerà i suoi guadagni per questa esperienza. Non perdetevi le anticipazioni prima dell’inizio dello show!

Siamo lieti di presentare Felicissima Sera – All Inclusive, con anteprime disponibili da subito.

Nel 2021, Pio e Amedeo hanno presentato al pubblico italiano un nuovo spettacolo, Felicissima Sera, che ha ottenuto ascolti superiori alle aspettative. Dopo una pausa, lo show tornerà quest’anno con un format simile a quello della prima edizione, caratterizzato da sketch, ospiti, coreografie di un corpo di ballo, musica dal vivo e apparizioni di “colleghi” dei conduttori. Il pubblico è catturato dal forte legame tra Pio e Amedeo, nati nella stessa città, nello stesso anno, a soli cinque giorni di distanza. Il divertimento è assicurato.

Il loro rapporto risale ai tempi della scuola elementare, quando si incontravano in cortile per esibirsi in spettacoli simpatici e di grande effetto. Alla fine sono stati notati e accolti nella famiglia di una televisione locale, Telefoggia. Questo è stato solo l’inizio della loro carriera: in seguito sono diventati animatori di villaggi turistici e da lì il loro successo è cresciuto. Hanno anche sperimentato il brivido del cinema, ma il cabaret rimane la loro fonte di sostentamento.

Questa sera ci raggiungono Elisa, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Giovanna Civitillo, Zucchero e Gigi D’Alessio. Siamo ansiosi di scoprire quale compenso abbia ricevuto Gigi D’Alessio per questo ingaggio. Indaghiamo insieme.

Questa sera debutta Felicissima Sera – All Inclusive, il programma condotto dal duo comico foggiano Pio e Amedeo. Un programma che si preannuncia divertente con tre puntate all’insegna del divertimento e delle risate. L’ospite speciale di questa sera è Gigi D’Alessio, che affascinerà il pubblico con le sue performance e sarà sicuramente una delle “vittime” dei conduttori. Molti sono curiosi di sapere quanto sarà ricompensato per la sua apparizione.

Purtroppo non siamo in grado di fornire una risposta definitiva sul compenso economico in questione a causa della mancanza di informazioni disponibili sul web. Possiamo solo stimare che la cifra potrebbe essere di circa 10-15 mila euro. Non appena avremo informazioni certe, non mancheremo di informarvi.