Gigliola Cinquetti chi sono i figli Giovanni e Costantino Teodori

Gigliola Cinquetti, l’amata cantante di Non ho l’età, è l’orgogliosa madre di due figli, Costantino e Giovanni Teodori, avuti dal marito Luciano Teodori. Anche se i due ragazzi hanno avuto la loro parte di apparizioni televisive, la loro vera vocazione è altrove nella vita.

Gigliola Cinquetti, madre orgogliosa di Giovanni e Costantino Teodori, sorride di gioia alla vista dei suoi amati figli.

L’appassionata storia d’amore di Gigliola Cinquetti inizia nel 1979, quando sposa il giornalista Luciano Teodori. All’inizio, per motivi professionali, la star musicale ha tenuto nascosto il suo matrimonio, ma oggi è ancora felicemente legata all’uomo con cui ha due figli, Giovanni (1980) e Costantino (1984). I due ragazzi hanno anche partecipato al reality show Pechino Express nel 2013. Giovanni è oggi un noto storico, giornalista e autore televisivo, mentre Costantino è un affermato architetto che lavora tra l’Italia e la Svizzera.

Estasiata dall’arrivo dei due figli, la famiglia Gigliola Cinquetti-Luciano Teodori ha dato il benvenuto al mondo a Giovanni il 10 ottobre 1980 a Verona, mentre quattro anni dopo è nato Costantino, il 22 agosto 1984 sempre a Verona. I due fratelli hanno entrambi partecipato alla seconda edizione di Pechino Express, rendendo orgogliosa la loro famiglia.

Giovanni Teodori, storico di fama internazionale, laureato in giornalismo e autore televisivo, è stato co-creatore della trasmissione Di Che Sogno Sei, prodotta dal padre e condotta dalla madre su RaiSat Extra nel 2004. Costantino è un affermato architetto libero professionista che ha studiato all’estero, in Inghilterra e in Serbia, e ha esposto con orgoglio i suoi lavori in Svizzera e nel Nord Italia. Entrambi risiedono ora nella splendida città di Roma.