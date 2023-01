Chi è Luigi Calagna? Età, curiosità, dove vive, Me contro te, Fidanzata Sofia Scalia

Luigi Calagna, in collaborazione con Sofia Scala, è un giovane YouTuber di Palermo. Comunemente chiamato Luì, fa parte del duo Me vs. You.

Luigi Calagna, conosciuto dai Millenials come Luì, è un individuo affabile e simpatico. Insieme a Sofia Scalia, forma il duo Me contro te, che si è rapidamente guadagnato l’ammirazione della loro fanbase di adolescenti. Nel 2018, Luigi ha fatto il suo debutto al cinema, apparendo in due film. Nel 2020 è uscito Me contro te The Movie – La vendetta di Mr. S, dove ha recitato al fianco della sua compagna di vita, Sofia.

Chi è Luigi Calagna

Luigi Calagna è nato a Palermo nel 1992, il 6 dicembre, sotto il segno del Sagittario. Non si sa molto della sua infanzia e della sua adolescenza, ma è evidente che fin da piccolo ha avuto un interesse per le arti. Questo lo ha portato ad aprire il suo primo canale YouTube nel 2016.

Sofia Scala e lui hanno raggiunto rapidamente il successo: i loro account sui social media sono seguiti da milioni di persone. I loro video coprono una vasta gamma di argomenti e sono adatti a tutte le età, pur rimanendo intelligenti e convenienti.

Luì e Sofi hanno scoperto una strategia efficace caricando video di sfida e video in cui cantano, ballano e si divertono.

Secondo i dati diffusi da Socialblade, Luigi Calagna e la sua coppia Sofi sono tra gli YouTuber più pagati in Italia. Si stima che guadagnino circa 90 mila euro.

La relazione sentimentale tra Luigi Calagna e Sofia Scalia.

Luigi e Sofia sono fidanzati? La risposta è affermativa, anche se gli appassionati del duo ne sono già a conoscenza. Ma chi ha fatto la proposta? Anche in questo caso la risposta può sembrare scontata, ma è stato Luigi a fare la proposta.

Luigi e Sofia risiedevano nella stessa cittadina e Sofia si è presa del tempo per rispondere ai complimenti di Luigi, impiegando fino a sei mesi prima di accettare la sua proposta.

Sofia Scalia è la compagna di Luigi Calagna.

Sofia Scala, classe 1997, è un’affettuosa persona dai lunghi capelli scuri. È chiamata affettuosamente Sofi, soprattutto dai suoi ammiratori, ed è molto conosciuta sui social media, dove cerca di mostrare la sua vita professionale e personale. Insieme a Luigi, ha fondato il duo Me vs. You.

Luigi Calagna: dove vive

Da quando Luigi ha raggiunto il successo e la popolarità, ha dovuto trascorrere meno tempo nella sua città natale, la Sicilia. A causa degli impegni di lavoro, Luigi si sposta spesso tra Milano e Roma.

Luì e Sofi hanno raggiunto la notorietà grazie al video Maze Runner Challenge, in cui avevano il compito di disegnare e percorrere un labirinto nel minor tempo possibile. Inoltre, hanno prodotto un video che prevedeva la realizzazione di uno slime fatto in casa.

Luigi ha una forte affinità con i veicoli a motore, in particolare con le due ruote.

-Ama viaggiare.