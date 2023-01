Gina Lollobrigida aperto il testamento: ecco chi ha ottenuto l’eredità

La grande Gina Lollobrigida è stata recentemente al centro dell’attenzione, non solo per la sua scomparsa, ma anche per la questione dell’eredità.

Molti erano curiosi di sapere chi avrebbe ereditato il patrimonio della donna, ma il mistero è stato risolto. Un notaio ha rivelato le ultime volontà della donna. Scopriamo insieme quali sono.

Aperto il testamento di Gina Lollobrigida.

È passata una settimana dalla morte della famosissima Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio all’età di 95 anni. Da giorni non si parla d’altro che della disputa in corso tra il figlio Milko e il nipote Dimitri contro il tutto fare della Lollo, Andrea Piazzolla, nei programmi televisivi più seguiti. Tuttavia, ciò di cui si dovrebbe parlare è la sua incredibile vita e la sua eredità. Gina Lollobrigida è stata una donna straordinaria che ha realizzato molto nei suoi 95 anni. È stata un’attrice di talento, un’imprenditrice di successo, una madre e una nonna devota. La sua vita è stata di grande ispirazione e mancherà a molti.

Quest’ultimo, sia detto per inciso, è stato al fianco della diva negli ultimi quindici anni, soprattutto negli ultimi tempi in cui non stava molto bene. Inoltre, l’ex marito spagnolo Javier Rigau si è presentato al suo funerale nonostante non fosse molto amato.

Il Corriere della sera ha rivelato che la Lollobrigida avrebbe lasciato metà del suo patrimonio al figlio Andrea Milko Skofic e metà al suo tuttofare Andrea Piazzolla. Quest’ultimo è stato accanto alla diva per quindici anni e sarebbe un vero e proprio erede tanto che ha chiamato la figlia proprio Gina.

Skofic e Piazzola sono da tempo impegnati in una battaglia legale, con Skofic che accusa Piazzola di aver cercato di approfittare di Milko quando era prima fragile e poi pazza. Milko si è rivolta al tribunale per cercare di farsi assegnare un amministratore di sostegno.

Francesca Romana Lupoi, avvocato di Piazzolla, ha annunciato che il suo cliente è pienamente impegnato a realizzare le ultime volontà di Gina Lollobrigida.

Chi è Adriano Aragozzini? Adriano Aragozzini è un imprenditore italiano e marito di Gina Lollobrigida. È anche padre di tre figli. Adriano Aragozzini ha lavorato in diverse aziende, anche come imprenditore e investitore. Ha avuto una relazione con la Lollobrigida per molti anni.

Quanto denaro ha ereditato Gina Lollobrigida?

Sul valore del patrimonio della Lollo circolano solo voci, ma si parla di un valore di 10 milioni di euro. La parte più consistente sarebbe la Villa sull’Appia Antica a Roma, dove la Lollo ha vissuto fino alla fine dei suoi giorni.

Cosa fa nella vita Andrea Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida?

La parte più consistente del mio patrimonio (300-500 mila euro) è rappresentata dall’appartamento di proprietà situato in Toscana. La parte restante, circa 100 mila euro, è costituita da mobili, complementi d’arredo, gioielli e quadri. Infine, anche se nulla è certo, ci sarebbe una quota di 215 milioni di dollari che verrebbe mantenuta negli Stati Uniti.