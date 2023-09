Giorgia Meloni sotto accusa per la sua lussuosa villa: ecco tutti i dettagli

Un Cambio di Dimora per la Premier Giorgia Meloni

La Premier Giorgia Meloni ha recentemente intrapreso una nuova avventura immobiliare, decidendo di trasferirsi dal suo storico quartiere Garbatella a una nuova dimora nel quartiere del Torrino, senza mai allontanarsi dalla Capitale. L’acquisto riguarda una villa spaziosa di 350 metri quadri, e finora sono stati versati 300.000 euro. I rimanenti 800.000 euro, portando il costo totale a 1,1 milioni di euro, saranno saldati prossimamente, con la possibilità di ricorrere a un mutuo.

I Dettagli dell’Acquisto

Le informazioni sulla nuova dimora di Giorgia Meloni sono state riportate dal Fatto Quotidiano e comprendono piani interessanti per ristrutturazioni e aggiornamenti. Questi includono l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW, un impianto termico ibrido da 46 kW e significativi lavori di demolizione e ricostruzione. Al termine dei lavori, la premier potrà godere di due ampi soggiorni, una spaziosa cucina e una cabina armadio di notevoli dimensioni. Inoltre, sul tetto saranno installati ben 48 pannelli solari. Tuttavia, Meloni ha dichiarato che non intende usufruire di incentivi come il superbonus ed ecobonus. Per i momenti di relax, la villa sarà dotata di una piscina da 47.000 litri. L’inaugurazione è prevista per il 30 settembre.

I Venditori della Villa

Ma chi sono i venditori di questa prestigiosa villa? Secondo quanto riportato dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, si tratta dei fratelli Massimiliano e Serafino Scarozza, figli dell’ingegnere Giancarlo. Quest’ultimo ha legami familiari con esponenti dell’estrema destra romana degli anni ottanta. Tuttavia, Giorgia Meloni ha dichiarato di non avere informazioni dettagliate sui proprietari, in quanto si è semplicemente affidata a un’agenzia immobiliare per l’acquisto.