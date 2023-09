“Mamma è morta” poco dopo essere stata ricoverata in ospedale per un mal di schiena

La comunità di Quarto D’Altino è in lutto per la tragica perdita di Doriana Rossi, una figura conosciuta da tutti nel paese. Doriana aveva solo 48 anni quando è scomparsa improvvisamente, poche ore dopo essere stata ricoverata in ospedale per un forte mal di schiena e dolore alla gabbia toracica. La notizia ha sconvolto amici, parenti e conoscenti che ancora faticano a credere a quanto accaduto.

Michele Mazzon, direttore del coro parrocchiale di cui Doriana faceva parte, la ricorda con affetto: “Doriana faceva parte della mia ‘squadra’. Era una donna straordinaria e propositiva, non riesco ancora a crederci”. Anche la consigliera comunale Cristina Baldoni, amica della famiglia, ha voluto ricordare Doriana: “Ci ha lasciato una donna sincera, solare e concreta. Era molto legata al fratello e ai suoi figli. Siamo tutti sconvolti, non la dimenticheremo mai”. L’ex sindaco Loredano Marcassa, anch’egli colpito dalla notizia, ha condiviso il suo dolore: “Doriana frequentava la scuola elementare con mia figlia. Veniva spesso a giocare da noi con altri ragazzi”.

Doriana è stata vittima di una lacerazione aortica, una condizione estremamente pericolosa che non le ha dato scampo. La dissezione aortica coinvolge una lacerazione delle pareti interne dell’aorta e la formazione di un canale falso per il flusso sanguigno. Questa è una patologia vascolare grave che richiede un riconoscimento tempestivo per aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente.

I funerali di Doriana Rossi si terranno oggi, venerdì primo settembre, alle 15:30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Quarto D’Altino. La sua famiglia, già colpita dalla perdita del fratello Mirko cinque anni fa, è molto rispettata in paese, e il padre Ferruccio è stimato anche nel suo ruolo di nonno vigile. Doriana era profondamente legata ai figli Lorenzo e Nicolò, lasciando un vuoto incolmabile nelle loro vite.