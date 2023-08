Giovane di 16 anni perde la vita in un incidente in bicicletta

L’accaduto Nella cittadina di Corridonia, in provincia di Macerata, si è consumata una tragedia. Il 16enne Saifullah Ejaz ha perso tragicamente la vita dopo essere uscito di strada con la sua bicicletta e aver impattato contro un albero. L’incidente è avvenuto alle ore 16:15 di mercoledì 9 agosto, nella zona industriale della località marchigiana.

Pronti i soccorsi Non appena avvisati, sono prontamente intervenuti sul luogo del sinistro i sanitari del 118, affiancati dai vigili del fuoco e dai carabinieri. A causa della gravità delle condizioni del ragazzo:

È stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, partita dall’ospedale di Ancona.

Saifullah è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Macerata.

Nonostante le cure, il giovane è deceduto poco tempo dopo l’arrivo in ospedale.

Alla ricerca di risposte Per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, gli agenti della polizia locale sono al lavoro. Il 16enne, quel pomeriggio, stava trascorrendo del tempo in compagnia di quattro suoi amici, pedalando insieme. Mentre il gruppo percorreva un tratto in discesa:

Saifullah ha perso il contatto con gli altri.

Potrebbe aver accelerato, perdendo poi il controllo della bicicletta.

Una passante in auto ha notato l’accaduto e ha immediatamente dato l’allarme. Purtroppo, nonostante gli sforzi, la gravità delle ferite ha avuto la meglio sulla giovane vita di Saifullah.

Una comunità in lutto Giuliana Giampaoli, sindaca di Corridonia, ha voluto condividere il suo profondo dolore attraverso un messaggio su Facebook:

“Oggi è un giorno buio, triste e doloroso. La scomparsa di una giovane vita, piena di speranza e prospettive per il futuro, lascia un vuoto incolmabile. A nome mio, dell’amministrazione e dell’intera comunità, esprimo il nostro più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia di Saifullah, ai suoi amici e ai compagni di scuola dell’IPSIA.“

In queste ore di dolore, la comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane, ricordando l’importanza della prudenza sulla strada.