Clizia Incorvaia in dolce attesa? Uno scatto al mare con Paolo Ciavarro scatena il gossip. Ma cosa c’è di vero?

La foto che ha scatenato il gossip

Una foto innocente, un momento di affetto: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro immortalati in un dolce bacio in barca. Ma è bastato questo scatto per scatenare una valanga di gossip sulla possibile terza gravidanza di Clizia. Il motivo? Una pancia leggermente pronunciata che ha acceso i sospetti dei follower.

Clizia Incorvaia risponde alle speculazioni

Contrariata dalle insinuazioni, Clizia non ha tardato a replicare, sottolineando la sua umanità:

“Fantastici, non posso avere la pancia gonfia da ciclo che mi scrivono: ‘Sei incinta?’. Sono umana e ho il ciclo come tutte!”.

“Non stiamo cercando un altro bebè. Sono stata accontentata. La famiglia è al completo”.

L’influencer, che è già madre di Nina e Gabriele, ha voluto essere chiara riguardo alle sue decisioni familiari, escludendo categoricamente un’altra gravidanza.

Una riflessione sulla bellezza autentica

Photoshop, chirurgia e distorsioni dell’immagine Tra le parole di Clizia c’è un messaggio profondo sul modo in cui i social media hanno distorto la percezione della bellezza. “La perfezione non esiste. Hanno rovinato la ‘visione della bellezza’ e il discorso di ‘autostima personale’”. L’influencer si scaglia contro l’abuso di Photoshop e chirurgia, esortando le donne a non confrontarsi con standard irreali.

Oltre l’immagine: il vero valore delle persone In un post successivo, la siciliana sottolinea l’importanza di un approccio sano alla vita e alla propria immagine. Critica l’ossessione di molte donne nel cercare difetti nelle influencer, sottolineando che nessuno è perfetto. “E spesso molte persone si ammalano, perdendo di vista il vero sé”. Clizia invita alla riflessione sul rischio di perdere la propria autenticità, incoraggiando le donne a valorizzarsi per ciò che sono veramente.