Come finisce Una Principessa a Manhattan film Tv8: trama, cast, finale

Una principessa a Manhattan: il film di oggi su Tv8

Oggi su Tv8 va in onda Una Principessa a Manhattan, film diretto da John Bradshaw, conosciuto con il titolo originale The Princess and the Bodyguard. La protagonista è una giovane donna che deve abbandonare la sua vita normale e rispettare i doveri da principessa. Tutto ciò avviene sotto l’occhio vigile della sua guardia del corpo, incaricata di proteggerla e garantirne la sicurezza. I protagonisti del film sono interpretati da Emily Alatalo e Ryan Bruce. A seguire, vi presentiamo il cast completo e la trama di Una Principessa a Manhattan.





Una Principessa a Manhattan trama completa

Lexi è una giovane donna che si è trasferita dal suo piccolo regno a New York. Nella grande metropoli, Lexi riscopre se stessa, godendo della libertà e delle opportunità che la città offre, nonostante l’ingombrante titolo di principessa che porta con sé. Un giorno, viene richiamata immediatamente all’ordine dalla sua famiglia d’origine per riprendere i doveri di principessa reale, un ruolo che fino a quel momento era rimasto segreto a tutti. A New York, Lexi è conosciuta come una ragazza normale dai suoi nuovi amici e non solo. La sua doppia vita, fatta di doveri reali e sogni di libertà, la mette di fronte a decisioni difficili e la spinge a riflettere sul suo vero desiderio per il futuro.

Una Principessa a Manhattan finale del film

Nonostante la sua riluttanza, Lexi è costretta a tornare nella sua “prigione d’oro”, ovvero il suo regno natale. Per assicurarsi che Lexi adempia ai suoi doveri reali, la famiglia assume una guardia del corpo, incaricata di riportarla indietro e proteggerla. La giovane principessa, tuttavia, non riesce a dimenticare la sua vita felice e spensierata in città. Durante questo periodo, Lexi incontra Noah, un ragazzo normale e affascinante che rappresenta il suo primo grande amore. Questa relazione complica ulteriormente le sue decisioni, poiché si trova a dover scegliere tra l’amore e il dovere.

Una Principessa a Manhattan cast

Il cast del film include attori talentuosi che danno vita ai personaggi della storia. Emily Alatalo interpreta Lexi, la giovane principessa al centro della trama, mentre Ryan Bruce veste i panni di Noah, il ragazzo che conquista il suo cuore. Altri membri del cast sono AnnaMaria Demara (Chrissy), David Pinard (Marcus), Sarah Orenstein (Regina Charlotte), Kevin Bundy (Re Alfred), Richard Waugh (Jonathan), Marcus Craig (Mikey), Chad Andrews (Charles), Joey Kirchner (Rob), David Ikeda (Ben) e Alana Pancyr (Giornalista). Ogni attore contribuisce a rendere il film coinvolgente e ricco di emozioni.

In conclusione, Una Principessa a Manhattan è un film che mescola il fascino della vita reale con la semplicità e le sfide della vita quotidiana, offrendo una storia avvincente e piena di colpi di scena. Non perdete l’appuntamento su Tv8 per seguire le avventure di Lexi e scoprire come affronterà le sue sfide personali e reali.