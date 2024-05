Tragico incidente a Firenze: 23enne in moto perde la vita, Ettore era un ex calciatore sopravvissuto alla leucemia

Si chiamava Ettore Maoggi, aveva 23 anni ed era di Bagno a Ripoli, il giovane che ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto a Firenze nel pomeriggio di martedì 14 maggio in viale Belfiore. L’incidente ha coinvolto il suo mezzo a due ruote, una moto, e un’auto.





Per motivi ancora da accertare, la moto di Ettore è entrata in collisione con la vettura, una Toyota, condotta da un uomo di 55 anni. L’impatto è stato violento, con la moto che è finita sulla fiancata dell’auto, dalla parte del conducente. Ettore è stato sbalzato a terra, battendo violentemente la testa.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della polizia municipale. Nonostante l’intervento tempestivo di un medico e dell’ambulanza, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Ora la magistratura dovrà decidere se effettuare l’autopsia sulla salma del giovane.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è stato istituito un restringimento di carreggiata nel tratto immediatamente dopo via Guido Monaco.

Ettore era residente nel Comune di Fiesole, nella frazione di Compiobbi, insieme alla sua famiglia, e lavorava in un locale in via Gioberti. Aveva due grandi passioni: le moto e il calcio. Per molti anni aveva giocato nel settore giovanile della Ludus 90, maglia che ora indossa il fratello Romeo, parte della formazione Juniores giallo-verde. Anche la sorella di Ettore è spesso presente al campo sportivo, come affermano i dirigenti della Ludus 90 Corti a La Nazione.

Nella sua giovane vita, Ettore aveva combattuto contro la leucemia, dimostrando una forza e una determinazione che lo avevano reso un esempio per molti.

I funerali di Ettore si terranno domani pomeriggio, giovedì 16 maggio, alle 15:30, nella chiesa di San Jacopo al Girone. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, ricordando il giovane con affetto e ammirazione.