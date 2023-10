Giovanni Scialpi moglie e figli, vita privata: chi è il marito

Scopriamo la vita privata di Giovanni Scialpi, icona della musica italiana. Con chi è sposato? Ha figli? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Giovanni Scialpi: Un Viaggio tra Musica e Vita Privata

Giovanni Scialpi è un nome che risuona nella storia della musica italiana. Conosciuto per hit degli anni ’80 come “Rocking Rolling”, “Cigarettes and Coffee” e “No East No West”, ha conosciuto la fama e il successo, ma anche periodi di ombra.

La Carriera di Scialpi: Tra Successi e Difficoltà

Nel 1988, Scialpi conquista il Festivalbar con “Pregherei”. Collabora con Sabrina Salerno nel programma “Ricomincio da due”, condotto da Raffaella Carrà. Dopo un periodo di declino post-Sanremo 1992, ritorna sulle scene nel 2001. Nel 2020 annuncia il suo ritiro dalla musica a causa di condizioni precarie, ma nel 2023 rientra nel cast di “Tale e Quale Show”. La sua carriera è stata un alternarsi di alti e bassi.

Giovanni Scialpi: Moglie e Figli

Scialpi non ha mai avuto una moglie. Dichiaratamente omosessuale, ha avuto una lunga relazione con Roberto Blasi (non parente di Ilary Blasi). Scialpi è stato il primo cantante gay della musica italiana a sposarsi ufficialmente. Il matrimonio si è celebrato a New York. Oggi, Scialpi e Roberto non sono più insieme, ma tra loro persiste un reciproco rispetto.

Giovanni Scialpi: Un Padre?

Scialpi non ha figli. Nonostante la fine del suo matrimonio con Roberto, non ha mai discusso la possibilità di avere figli in futuro. Attualmente, Scialpi è fidanzato con Louis Pirreras.

Curiosità su Scialpi

– Scialpi è noto per il suo stile unico e androgino, che ha sempre caratterizzato la sua immagine pubblica.

– Nonostante il suo ritiro dalla musica nel 2020, Scialpi non ha mai smesso di essere attivo nel mondo dello spettacolo, partecipando a vari programmi televisivi.

– Scialpi è un grande amante degli animali e ha più volte espresso il suo sostegno alla causa dei diritti degli animali.

La vita privata di Giovanni Scialpi ci svela un uomo di grande sensibilità e forza, capace di affrontare con coraggio le sfide che la vita gli ha posto davanti.