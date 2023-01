Giuseppe Oricci chi è il marito di Emanuela Folliero

Emanuela Folliero, 57 anni, è adorata da tutta Italia! Si è legata a Giuseppe Oricci nel 2018, ma il pubblico non sa molto di lui: diamo un’occhiata più da vicino a questa donna straordinaria!

Emanuela Folliero è senza dubbio l’ancora femminile più amata e rinomata d’Italia. La sua bellezza accattivante è senza tempo, anche all’età di 57 anni! Ha un seguito impressionante di 300 mila fan adoranti su Instagram, che seguono con ansia ogni sua mossa. Non c’è dubbio che il suo fascino e il suo carisma l’abbiano resa un’icona dei media italiani.

Giuseppe Oricci è un enigma per il pubblico, ma non ha mai perso la fiducia nel potere dell’amore e ha realizzato il suo sogno di trovare il vero amore alla matura età di 53 anni! Conosciamo ora l’uomo dietro il mistero. Ecco chi è!

Dopo nove beati anni di vita insieme, l’appassionata storia d’amore tra l’imprenditore ed Emanuela Folliero è culminata in un bellissimo matrimonio. Tutto è iniziato nel 2009 e da allora sono stati inseparabili!

Nonostante la fama pubblica di lei, hanno scelto di celebrare la loro unione con una cerimonia intima, alla quale hanno partecipato esclusivamente i familiari e gli amici più stretti. Entrambi hanno un figlio avuto da una precedente relazione, quindi la loro famiglia allargata era presente per celebrare l’occasione speciale.

Con un divario di sei anni, la Folliero è la più giovane dei due. Non si sa molto della vita privata del marito, compresa la sua professione. Tuttavia, nel corso degli anni, la conduttrice ha condiviso con affetto alcuni dettagli sul suo amato compagno.

Sappiamo che l’amato figlio della Oricci si chiama Alessandro, a cui è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, una forma di autismo. La sua vita è cambiata quando nel 2008 è nato Andrea, il suo fratellastro. Purtroppo, sembra che Emanuela e Giuseppe non abbiano intenzione di allargare ulteriormente la famiglia, il che è un vero peccato.

Emanuela Folliero ha ricordato con affetto il momento in cui si è innamorata di lui a prima vista. Il suo fascino e il suo carisma l’hanno conquistata e, in occasione del loro anniversario, lui le ha chiesto di sposarlo davanti ai loro due figli, regalandole un enorme bouquet di rose rosse.

L’ex marito di Emanuela Folliero, quello che lei ama ancora profondamente.

La storia d’amore di Emanuela Folliero con Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh che ci ha lasciato troppo presto nel 2020, è stata una delle relazioni più significative della sua vita. Anche dopo essersi separati, i due hanno continuato a condividere un forte legame. La conduttrice ha ricordato con affetto come il musicista fosse affezionato a suo figlio Andrea e come il giorno prima della sua morte, il ciondolo che aveva regalato ad Andrea per il suo battesimo sia riapparso dopo essere stato smarrito per oltre un decennio.

Aveva un legame intenso con il manager Alessandro Salem, ma il suo legame più appassionato era con un altro uomo d’affari, Enrico Mellano. La loro relazione fiorì per due anni, mentre entrambi guardavano al futuro e credevano che sarebbero stati insieme per sempre.

Nei due anni di matrimonio, la Folliero e il suo compagno hanno messo al mondo un figlio, Andrea. Nonostante lo strazio della separazione, la Folliero era determinata a mantenere un rapporto amichevole con il padre di suo figlio.

Ha parlato della difficoltà di trovare l’amore con un figlio di due anni dopo la separazione, ma il destino aveva altri piani. Dopo un anno di vita da single, ha incontrato Oricci, da cui è stata immediatamente attratta. Era determinata a conoscerlo meglio e il resto è una storia bellissima!