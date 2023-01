Guendalina Tavassi, parla l’ex marito dopo il carcere

Dopo il periodo trascorso in carcere, Umberto D’Aponte, l’ex coniuge di Guendalina Tavassi, è tornato ed è pronto a comunicare con fervore attraverso i social media!

Dopo una lunga assenza dai social media, Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, è tornato a condividere la sua versione della storia. Ci tiene a precisare che non prova rancore nei confronti di nessuno ed è pronto a ricominciare con la sua famiglia e con sua sorella, con la quale si è recentemente ricongiunto attraverso le sue storie di Instagram. L’ultimo anno è stato difficile, ma è determinato ad andare avanti.

Guendalina Tavassi, parla l’ex marito.

Umberto D’Aponte e sua sorella erano assolutamente entusiasti di poter far sentire di nuovo la loro voce sui social media – esprimendo il loro entusiasmo in alcune storie di Instagram. “Sono felicissimo! Mi sembra un’eternità dall’ultima volta che sono stato su Instagram!”.

Sono così ansiosa di ricominciare e mi rifiuto di nutrire risentimento. Innanzitutto, ricomincio da capo con la mia famiglia e con le persone che mi sono più care. Sono immensamente grata a tutti coloro che mi hanno inviato parole di incoraggiamento, e anche a quelli che non lo hanno fatto.

Il discorso dell’ex marito di Guendalina Tavassi è stato seguito da un post su Instagram con una foto che diceva: “La vita ti lancia cose inaspettate che possono cambiarti per sempre. Puoi scegliere di ignorarle e scappare, oppure puoi fermarti e affrontarle di petto. La decisione che prenderai determinerà se sarà in meglio o in peggio”.