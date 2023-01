Golden Globe 2023, chi ha vinto: classifica vincitori e i premi

Ieri sera, la Hollywood Foreign Press Association ha presentato i Golden Globe Awards 2023, l’evento annuale che premia i più alti risultati in campo cinematografico e televisivo. Come di consueto, lo spettacolo è stato trasmesso dalla NBC e in Italia è stato possibile vederlo in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dall’1 di notte.

Chi è stato il conduttore dei Golden Globe Awards 2023?

Jarrod Carmichael ha condotto la serata, mentre Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash-Betts, Quentin Tarantino e Tracy Morgan si sono alternati nella consegna dei premi.

Ryan Murphy ha ricevuto il Carol Burnett Award in riconoscimento del suo lavoro esemplare come sceneggiatore, regista, produttore e visionario creativo in televisione. Inoltre, Eddie Murphy ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award per il suo significativo contributo all’industria dello spettacolo.

La polemica contro l’HFPA

In occasione del suo 80° anniversario, i Golden Globe Awards sono stati recentemente oggetto di critiche per la mancanza di rappresentanza nera tra i suoi 87 membri. In risposta, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ha agito rapidamente per risolvere il problema, ammettendo 103 nuovi membri alla giuria e creando un sistema di votazione più diversificato e trasparente. Questa mossa dovrebbe porre fine alla controversia che si era scatenata nel 2021.