Anticipazioni Uomini e Donne oggi 11 gennaio 2023: Federico Dainese abbandona il trono, Alice imbestialita

Uomini e donne andrà in onda con due nuovi episodi su Canale 5 il 10 e l’11 gennaio 2023 alle 14.45. Questa settimana assisteremo alla partenza del trombettista Federico Dainese dal programma, che si preannuncia ricco di sviluppi inaspettati.

Il comportamento imprevedibile di Federico Nicotera in studio porterà all’insoddisfazione di Alice, causando potenzialmente la sua angoscia. Federico Dainese partirà da Uomini e donne il 10 e 11 gennaio. Prima della sua partenza saranno disponibili delle anteprime della trasmissione. Le anticipazioni dettagliate di Uomini e donne del 10 e 11 gennaio 2023 indicano che i telespettatori e i fan del talk show pomeridiano di Maria De Filippi assisteranno alla partenza di Federico Dainese dal programma.

Dopo alcuni mesi di presenza nel talk show pomeridiano di Canale 5, il giovane tronista sceglierà di non partecipare alla selezione finale. Federico dichiarerà le sue “dimissioni” senza prendere una decisione definitiva, lasciando senza parole sia il pubblico che i potenziali partner che aveva preso in considerazione fino ad ora. È stato annunciato che il tronista uscirà dal programma di Maria De Filippi, dopo l’abbandono di Federica Aversano di qualche mese fa, che ha scelto di non selezionare nessuna delle sue corteggiatrici.

Alice è spiazzata dalle anticipazioni su Uomini e donne di Federico Nicotera.

Le anticipazioni di Uomini e donne 11 gennaio 2023 hanno rivelato che la storia di Federico Nicotera sarà rivisitata.

Protagonista della prossima puntata sarà il piccolo uomo, che probabilmente creerà scompiglio in studio e, in particolare, susciterà le ire della sua ammiratrice Alice. Secondo le indiscrezioni, Federico sceglierà di esibirsi in un ballo con Carola, ignorando così le avances dell’altra corteggiatrice. La risposta di Alice, però, non sarà favorevole: la corteggiatrice sarà infuriata e incattivita dal comportamento del tronista nei suoi confronti, e questa sua reazione non lascia presagire nulla di buono per la decisione finale e tanto attesa del tronista.

Lavinia farà un’apparizione speciale per sorprendere Alessio Campoli a Uomini e donne 11 gennaio.

L’attenzione è concentrata su Lavinia perché le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne suggeriscono che la ragazza sarà alle prese con un nuovo intenso rapporto con Alessio Corvino e Alessio Campoli. Lavinia creerà un’esperienza indimenticabile per il suo appuntamento con Campoli quando organizzerà e lo porterà in un ristorante francese che per lei ha un valore affettivo, in quanto è lo stesso posto in cui andavano i suoi genitori quando si corteggiavano prima di fidanzarsi e mettere su famiglia.