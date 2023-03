Grave lutto per Maria Esposito l’attrice di Mare fuori

La giovane e talentuosa attrice, Maria Esposito, sta attraversando un momento difficile. La sua recente apparizione nel talk show Domenica In di Mara Venier ha sollevato l’entusiasmo dei suoi fan, ma purtroppo anche un dolore profondo. Dopo la messa in onda della trasmissione, l’attrice ha condiviso uno screenshot di una videochiamata con una persona molto cara e ha espresso la sua tristezza con le parole “Fai buon viaggio nonnina”. Questa notizia ha commosso i suoi fan e dimostra che, dietro alla fama e al successo, c’è sempre una persona che affronta la vita con le sue gioie e i suoi dolori.

Maria Esposito è una giovane attrice di 19 anni, originaria di Napoli. Da piccola ha sviluppato una passione per la recitazione, tanto che ha deciso di frequentare l’Accademia di Recitazione a Napoli dove ha seguito lezioni individuali di dizione e recitazione con l’insegnante Piera Violante. La sua carriera è iniziata in TV, dove ha recitato in una sola fiction, “Mare Fuori”.

Nella seconda stagione di “Mare Fuori”, Maria ha interpretato il ruolo di Rosa Ricci, la sorella minore di Ciro e Pietro. Rosa ha 15 anni e decide di farsi arrestare per vendicarsi della morte di suo fratello. La sua intenzione è quella di uccidere Carmine, uno dei membri della criminalità organizzata che ha causato la morte di suo fratello. Nella terza stagione, il ruolo di Maria diventa ancora più importante e la giovane attrice dimostra il suo talento e la sua capacità di recitare.

Maria è molto attiva su Instagram, dove ha pubblicato 110 post e ha raggiunto 215 mila follower. Con il successo che sta avendo nella sua carriera, non c’è dubbio che il numero dei suoi follower aumenterà ancora durante la messa in onda della terza stagione della fiction.

Inoltre, è fidanzata con Antonio Orefice, noto per aver interpretato il personaggio di Totò nella serie “Mare Fuori” nelle prime due stagioni.