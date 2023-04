“Ha deciso lui!” – Estasiata Nicole a Uomini e Donne, soli e poi baci ardenti: ha fatto la sua tenera scelta. Eccoli uniti (VIDEO)

Ci sono pochi dubbi su chi sarà la scelta di Nicole Santinelli, visti gli ultimi sviluppi. Nicole è apparsa particolarmente innamorata del corteggiatore con cui ha condiviso un lungo bacio. Tuttavia, le discussioni e i dibattiti intorno a Nicole non si sono placati, e la pagina Instagram di Uomini e Donne è diventata un campo di battaglia tra chi la sostiene e chi la accusa di essere solo in cerca di attenzioni.

Roberta Di Padua è stata una delle più accese critiche nei confronti di Nicole, alla quale una fan ha risposto in difesa, affermando di essere stata giudicata per essere stata percepita come una persona snob, antipatica e fredda a causa della sua difficoltà a esprimere le proprie emozioni e a stare da sola. Il fan ha poi affermato che preferirebbe avere una persona gentile come Nicole piuttosto che una come Roberta.

Nicole Santinelli e Carlo abbracciati durante l’esterna di Uomini e Donne. È stato suggerito che se si è soli a quarant’anni, può essere utile non comportarsi in modo ostile. Questo consiglio è stato evidentemente preso in considerazione, visto che l’esterna di Nicole Santinelli e Carlo lontano da Uomini e Donne è stata di grande utilità. Carlo ha poi spiegato la sua vita passata: “Sono sempre stato considerato l’escluso per la mia mancanza di entusiasmo, per questo sono sempre rimasto in disparte”, ha dichiarato.

Nicole è rimasta profondamente colpita dalle parole: “Mi rifugiavo nel cibo e questo mi ha portato ad aumentare di peso: Ero grassa” e un’ulteriore insicurezza. Ha preso l’iniziativa e ha baciato Carlo di fronte all’apprezzamento del pubblico, confermando la sua opinione su di lui come persona genuina e affabile.

Roberta, sarebbe meglio se ti astenessi dall’intervenire quando Maria te lo chiede. Tuttavia, se decidi di intervenire, è importante che tu tenga presente che Carlo è innamorato; quindi, questo comportamento apparentemente sottomesso è comprensibile. Tuttavia, non bisogna essere così remissivi di fronte all’amore, perché a volte può portare a decisioni irrazionali.