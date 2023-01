Hai capito chi è Andrea Rigonat marito della cantante Elisa? Età, lavoro e figli

Andrea Rigonat è il marito di Elisa, nota musicista e cantante. La coppia si è incontrata per la prima volta nel 1996 e Rigonat è stato una presenza costante nella vita e sul palco di Elisa per oltre due decenni. Scopriamo di più sulla vita, la carriera e il rapporto di Rigonat con l’artista.

Andrea Rigonat è il marito di Elisa Toffoli ed è il suo compagno da oltre due decenni, sia sul palco che nella vita. È il chitarrista solista della sua band e funge anche da produttore musicale. Nato a Gorizia il 9 luglio 1976, Rigonat si è diplomato al Conservatorio di Firenze nel 1993. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti, oltre alla moglie, come Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Francesco Renga e Francesca Michielin. Ha un notevole seguito su Instagram, dove pubblica frammenti della sua vita personale e professionale.

Nel 1996, Andrea entra nella band di Elisa e si fidanza con una delle sue coriste. Era presente anche nel 2001, quando Elisa vinse il Festival di Sanremo con il brano Luce (tramonti a nord-est), che la fece conoscere al pubblico. È ancora oggi al suo fianco e la accompagnerà nell’edizione 2022 della kermesse, dove si esibirà con O forse sei tu.

Elisa ha dichiarato a Vanity Fair che “l’anima di Andrea è qualcosa di incredibile e puro” e ne ammira l’integrità. I due stanno insieme dal 2008 e sono ancora molto innamorati. Elisa ha raccontato di aver avuto una cotta per lui per un anno e mezzo prima che diventasse realtà, e da allora stanno insieme.

Il mio amore per lui potrebbe non durare per sempre e capisco che nemmeno il suo per me può durare. L’amore è una cosa misteriosa e posso solo cercare di esprimerlo attraverso la musica e i testi. Nel settembre 2015 si sono sposati a Grado in modo singolare, con il cantante che ha raggiunto la chiesa in moto.

Hanno due figli, Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009 e Sebastian, nato il 20 maggio 2013. Elisa ha dedicato al loro primogenito la canzone A modo tuo, scritta da Ligabue. Elisa è stata ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo e ha commentato: “Andrea è il più severo con i bambini, ma è anche bravo, bisogna essere duri con i ragazzi moderni”.