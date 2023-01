Hai capito chi è Andrea Sannino? Età, moglie, figli e vita privata

Andrea è stato appassionato di musica sin da quando era bambino e ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 9 anni. A 15 anni si è avvicinato al teatro unendo una compagnia amatoriale di Ercolano e per 5 anni si è esibito come attore e cantante in alcuni musical. Dalla carriera teatrale alla musica, dai concerti al cinema, il percorso di Andrea è completo e ha visto importanti collaborazioni.