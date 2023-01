Hai capito chi è Cathryn White Cooper moglie di Gianluca Vialli e le due figlie

Olivia e Sofia, le amate figlie di Gianluca Vialli, sono profondamente devote l’una all’altra e vivono una vita beata a Londra.

La famiglia di Gianluca Vialli è sempre stata estremamente unita, rifuggendo dalle luci della ribalta. L’amato campione della nostra Nazionale ha sempre cercato di proteggere l’amata moglie e le due figlie dall’intensa attenzione mediatica che deriva dall’essere una star del calcio italiano. Il suo desiderio di privacy e riserbo è ancora presente anche in questi tempi difficili, in cui hanno scelto di tenere per sé il loro dolore.

Gianluca Vialli e l’amata moglie Cathryn White Cooper sono una coppia stimolante il cui amore reciproco è innegabile.

L’appassionata storia d’amore di Cathryn White Cooper e Gianluca Vialli è iniziata a Londra quando entrambi frequentavano il Chelsea. Dopo un legame forte e intenso, i due si sono uniti in matrimonio nel 2003 e sono felicemente sposati da vent’anni. Dalla loro unione sono nate due splendide figlie, Olivia e Sofia.

La famiglia Vialli è orgogliosa di essere londinese da generazioni e vive armoniosamente e pacificamente in città. Come ha detto Gianluca Vialli in un’intervista a Vanity Fair, “nessuno mi passa davanti, i politici si dimettono, c’è un sistema scolastico eccezionale e un sacco di sport da fare e vedere”. La famiglia Vialli ha avuto la fortuna di chiamare Londra la propria casa!

Londra ha accolto Vialli nella stagione 1996-97, quando è entrato a far parte del Chelsea, e il suo percorso come allenatore è stato presto seguito. Durante la sua permanenza a Londra ha incontrato Cathryn White Cooper, che nel 2003 è diventata la sua amata moglie.

Cathryn White Cooper, ex modella sudafricana e ora decoratrice d’interni di successo a Londra, non ha mai vacillato nel suo impegno verso il marito Gianluca, anche di fronte alla malattia. È rimasta accanto a lui dal 2017, quando le è stato diagnosticato un cancro al pancreas, e il loro amore non ha mai vacillato.

Le figlie di Gianluca Vialli.

Le figlie Olivia e Sofia “mi hanno aiutato a disegnare le sopracciglia”, ha raccontato Vialli al Times nel 2020, “ho anche consultato mia moglie sulle tecniche migliori da usare. Ci siamo fatti delle belle risate, non bisogna dimenticare di trovare l’umorismo in tutto, ma ci sono stati anche momenti in cui mi sono ritirato in bagno per versare qualche lacrima”.

Nei mesi scorsi, la docu-serie di Alessandro Cattelan su Netflix, Una Semplice Domanda, ha visto protagonista Gianluca Vialli, che ha parlato della sua malattia. Rifiutando di vederla come una battaglia, ha dichiarato: “Ne uscirei distrutto. La considero una fase della vita, una compagna di viaggio”. Riflettendo sulla morte, ha detto con passione: “Oggi so che ho il dovere di comportarmi in un certo modo con le persone, mia moglie, le mie figlie, perché non so quanto vivrò”. Quindi avete l’opportunità di scrivere le lettere e di sistemare le cose”.