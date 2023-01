Hai capito chi è Denise Esposito compagna di Gigi D’Alessio? Età, lavoro, figli e vita privata

Ci stiamo appassionando per scoprire chi è la compagna di Gigi D’Alessio ed ecco tutte le incredibili informazioni che abbiamo su Denise Esposito!

L’estate di Gigi D’Alessio è piena di amore e di nuovi inizi! I giornali scandalistici italiani sono in fermento per la notizia che il famoso cantante napoletano aspetta il suo quinto figlio dalla compagna Denise Esposito. La coppia si è conosciuta durante la scorsa estate e ora non vede l’ora di accogliere un fratellino o una sorellina per Claudio, Ilaria, Luca e Andrea! Anche se non si sa molto della gravidanza, abbiamo alcuni dettagli interessanti su Denise, la donna che ha rubato il cuore del cantante! Scopriamo di più su di lei!

Denise Esposito, l’amata compagna di Gigi D’Alessio, è una figura vivace e stimolante. È una donna di una certa età e si dedica al suo mestiere. Lei e Gigi D’Alessio sono stati uniti dal destino e da allora sono inseparabili.

Denise Esposito e Gigi D’Alessio stanno per diventare genitori! Denise è da tempo un’appassionata ammiratrice del cantante napoletano e il loro amore è sbocciato durante un concerto nella splendida isola di Capri circa un anno fa. Anche se sono stati visti insieme solo di recente, il loro amore è cresciuto da allora!

Denise, avvocato e napoletana di 28 anni, non si lascia scoraggiare dalla notevole differenza di età tra lei e il suo compagno, dimostrando che l’amore non conosce età! Compirà 29 anni il prossimo novembre 2021, proprio come il suo amato Gigi.

Denise sta spaccando su Instagram! Con ben 17,6 mila follower, non sorprende che il suo profilo sia così popolare. Illumina il feed con i suoi splendidi selfie ed è chiaro perché è così amata!

Che notizia emozionante! Il settimanale Chi ha annunciato una gravidanza: sarà un maschietto o una femminuccia? I fan attendono con ansia ulteriori dettagli sulla coppia e sulla loro storia! Che momento emozionante per tutte le persone coinvolte!