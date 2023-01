Hai capito chi è Ilaria Macchia moglie di Giuliano Sangiorgi? Età, lavoro e figli

Proveniente da un’umile famiglia del Sud, ha sviluppato uno stretto rapporto con i genitori, in particolare con il padre, che lo ha introdotto nel mondo della musica. Il suo strumento iniziale era il pianoforte, ma l’anima di Julian era incline alla musica rock e desiderava una chitarra. Alla fine il suo sogno si è realizzato e con la chitarra ha potuto esprimere liberamente la sua passione musicale.

Ilaria Macchia ha una relazione con Giuliano Sangiorgi da diversi anni e non ha cercato le luci della ribalta. È stata una compagna del cantante dei Negramaro e non ha mai avuto un atteggiamento da diva o da attrice in cerca di fama. Anzi, Ilaria Macchia ha costruito la sua carriera e si è fatta una reputazione nel suo campo.

Ilaria Macchia è una sceneggiatrice e autrice di grande successo. Ha contribuito a diversi film, come “No Country for Young People”, e a diversi libri, tra cui “Ho visto un uomo a pezzi”. Macchia è nata e cresciuta a Lecce-San Donato, dove ha sviluppato la passione per la scrittura fin da giovane. Si è laureata in Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Nel 2017 ha collaborato alla sceneggiatura di “Non è un paese per giovani”, diretto da Giovanni Veronesi. Nello stesso anno ha pubblicato “Ho visto un uomo a pezzi”, una raccolta di sette racconti che formano un mosaico della vita della protagonista, esplorando la complessità della figura femminile nelle sue interazioni con il mondo e gli uomini che la circondano.

Ilaria Macchia, compagna di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, parteciperà questa sera alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” su Rai 3. L’intera band salentina si unirà a Fazio in trasmissione, probabilmente per parlare del nuovo documentario sui 20 anni di carriera e di altre vicende personali accadute tra i componenti negli ultimi due anni.

L’individuo che ha una relazione con il cantante da diversi anni, nonostante la fama del partner, preferisce rimanere lontano dai riflettori. La situazione si è spezzata solo quando la coppia ha annunciato inaspettatamente l’imminente arrivo di una bambina, dopo molte speculazioni su una possibile aggiunta alla famiglia. La scorsa estate ha segnato la prima estate da genitori per Sangiorgi e la figlia Stella, nata a novembre.