Hai capito chi è Kayma? Età, vero nome, origini, moglie e figli

Kayma ha studiato presso il SAE Institute e ha poi aperto il suo studio di registrazione, collaborando anche con la televisione israeliana. Con lo pseudonimo di Snowstar Company, ha prodotto musica per diverse aziende internazionali di fama, come Intel, Soda Stream, Subaru e Pepsi. Per il suo debutto come solista nel mondo della musica, ha deciso di cambiare nome in Kayma e, nel 2021, ha pubblicato “Onsitelover”, il suo primo singolo. Nello stesso anno, ha lanciato “Learn to say no”, il suo secondo brano, che è diventato presto un grande successo. Nel 2022, è pronto a partecipare all’evento estivo italiano e internazionale Battiti Live.