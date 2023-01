Hai capito chi è Leo Gullotta? Età, carriera e compagno

Leo Gullotta è un attore italiano che ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la sua carriera: tre David di Donatello, due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro, un Ciak d’Oro, due Premi Flaiano e un Efebo d’oro. Nonostante sia prossimo ai 77 anni (li compirà il 9 gennaio), Gullotta è ancora molto attivo come attore. Nella vita privata, Gullotta si è unito civilmente con il suo compagno nel 2019, dopo aver vissuto insieme per circa 32 anni. Gullotta aveva dichiarato di essere omosessuale già nel 1995, al settimanale Rome gay. Il compagno di Gullotta non è un attore o una persona del mondo dello spettacolo.