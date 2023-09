Hai capito chi è Lorenzo Licitra concorrente di Tale e Quale Show? Età, fidanzata, e vita privata

La Carriera di Lorenzo Licitra

Lorenzo Licitra, il talentuoso cantante siciliano, è pronto a stupire il pubblico di Tale e Quale Show 2023, il famoso programma condotto da Carlo Conti. Ma che fine ha fatto Lorenzo dopo la sua vittoria a X Factor nel 2017 contro i Maneskin? Scopriamolo insieme!

La Passione per la Musica

La musica è sempre stata la vera passione di Lorenzo Licitra, e questo giovane cantante siciliano ha dedicato la sua vita a coltivarla. Dopo una vittoria straordinaria a X Factor, in cui ha sconfitto la famosa band rock italiana Maneskin, la sua carriera ha toccato l’apice del successo. Ma cosa sta facendo ora?

La Svolta Musicale

In un’intervista a RDS, Lorenzo Licitra ha rivelato che dopo il successo iniziale, le sue ex case discografiche non avevano compreso appieno il percorso artistico che lui desiderava intraprendere. Con amarezza, ha dichiarato: “Volevano trasformarmi nel Michael Bublé italiano”, mostrando il suo desiderio di esplorare nuovi orizzonti musicali al di fuori del suo talento da tenore.

Lorenzo Licitra si è impegnato a perseguire questo obiettivo, e la sua partecipazione a Tale e Quale Show 2023 ne è la testimonianza. Nel programma condotto da Carlo Conti, ci aspettiamo di vedere una nuova sfaccettatura musicale di questo talentuoso cantante siciliano.

Vita Personale e Curiosità

L’Età di Lorenzo Licitra

Lorenzo Licitra ha 32 anni, essendo nato a Ragusa il 25 settembre 1991, sotto il segno della Bilancia.

La Vita Sentimentale di Lorenzo Licitra

Durante la sua partecipazione a X Factor 2017, Lorenzo non ha mai parlato della sua vita sentimentale. Tuttavia, poco dopo la sua vittoria, è emersa la notizia della sua relazione con l’attore Gabriele Rossi. I due hanno scelto di confermare la loro storia d’amore, che sembra procedere alla grande!

Il Successo a X Factor

Lorenzo Licitra ha fatto il suo ingresso su X Factor nel 2017, nella squadra di Mara Maionchi. Il cantante siciliano ha conquistato il pubblico con il suo talento e si è gradualmente distaccato dalla sua originaria impostazione da tenore. Arrivato in finale, si è scontrato con i Maneskin, vincendo quella stagione del talent show contro il celebre gruppo rock italiano.

Le Canzoni di Lorenzo Licitra

Lorenzo Licitra ha portato al successo numerose canzoni, tra cui spiccano “Diamonds,” “In The Name Of Love,” “Like A Prayer,” “Million Reasons,” “Nothing Else Matters,” “Sai Che Ti Ho Pensato Sempre,” “Somebody That I Used To Know,” “Titanium,” “Who Wants To Live Forever,” e “Your Song.”

Segui Lorenzo Licitra su Instagram

Se desideri rimanere aggiornato sulle ultime novità di Lorenzo Licitra, puoi seguirlo su Instagram cliccando QUI.

Curiosità su Lorenzo Licitra

Tre curiosità su Lorenzo Licitra? Scoprile qui: