Hai capito chi è Margherita la figlia di Piero Chiambretti

Per Federica Laviosa, la questione non riguardava i soldi, ma solo il benessere della figlia. Ha sempre augurato a Piero Chiambretti di essere felice e ha cercato di mettere da parte il rancore e l’odio, che non fanno bene a nessuno. Ha spiegato che il motivo della loro separazione era il fatto che il loro rapporto era diventato una dipendenza affettiva, quasi di accondiscendenza. Dall’altra parte, Chiambretti ha risposto che avrebbe rispettato la sentenza e avrebbe continuato a mantenere la figlia con piacere. Non ha mai pensato di non farlo e continua a garantirle tutto ciò che può. Nonostante tutto, continuerà a prendersi cura anche della sua ex compagna.